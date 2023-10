Avere un bel divanetto in terrazza o in giardino dove accogliere gli ospiti in una bella giornata, senza spendere una fortuna è un sogno molto più facile da realizzare di quanto si possa pensare.

I bancali in legno che si usano per trasportare oggetti pesanti sono perfetti per realizzarne uno da soli, senza troppa fatica e con pochi attrezzi.

Ecco come fare.

Il pallet ideale

I bancali, chiamati anche pallet, sono piattaforme in legno di peso e misura variabili. I formati più diffusi hanno una superficie di 80×120 cm o di 100×120 cm, sono alti 14 o 15 cm e pesano tra i 18 ed i 25 kg.

Se li si trova in buone condizioni, acquistarli usati è decisamente conveniente, ma anche quelli nuovi non costano eccessivamente: il loro prezzo, infatti, oscilla tra i 14 ed i 25 Euro.

A seconda dell’ingombro che dovrà avere il divanetto, vanno scelti i pezzi della grandezza che ci soddisfa e poi si potrà procedere la loro preparazione ed il successivo assemblaggio.

Come pretrattare i bancali

Soprattutto se abbiamo optato per quelli usati, i pallet vanno puliti con cura con una soluzione formata da acqua ed ammoniaca e lasciarli poi asciugare bene all’aria.

Occorre anche togliere eventuali chiodi che vi siano stati infissi e che non siano strettamente necessari per tenerli insieme.

Quando saranno perfettamente asciutti, dovremo levigarli con della carta vetrata di grana compresa tra 100 e 180, in modo da eliminare asperità e schegge.

Una volta soddisfatti, possiamo passare alla verniciatura: se si vuole esaltare il colore del legno, si possono passare semplicemente un paio di mani di flatting, che avrà anche una funzione protettiva ed impermeabilizzante.

Se preferiamo, invece, dare una tinta particolare ai pallet, meglio scegliere una vernice acrilica a base d’acqua, che non inquina e non rilascia vapori nocivi.

La struttura del divano

Se vogliamo ottenere un divanetto che sia per prima cosa funzionale e, comunque, d’impatto, non serve complicarci la vita con assemblaggi che implichino incastri particolari.

È sufficiente utilizzare un pallet in orizzontale per realizzare la seduta e fissarcene sopra un altro della stessa misura in verticale, in modo da avere anche lo schienale.

Vanno usate robuste viti in acciaio per montare i due pezzi insieme, possibilmente inserendole in placche metalliche di raccordo, in modo da rinforzare il più possibile i punti di giuntura.

Divano mobile

Poter spostare un divanetto a piacimento nello spazio, sia in interni che in esterni, può essere un notevole valore aggiunto. Per rendere il vostro manufatto mobile, non dovete far altro che fissare sotto agli angoli inferiori della seduta delle rotelle.

Se ne trovano in commercio di diverse misure, spesso dotate anche di elementi frenanti che vi eviteranno di… partire per la tangente insieme al divano.

Il tocco finale

Restare seduti su un bancale di legno per diverso tempo, non è il massimo della comodità. Per ovviare a questo inconveniente, potrete ricoprire il vostro divanetto fai-da-te con grandi cuscini ben imbottiti, magari anche di forme e colori assortiti.

Se volete, però, rifinire ancora meglio il lavoro, potete prevedere di applicare delle strisce di velcro sia sulla seduta, che sullo schienale, che sui cuscini, in modo che restino sempre nella posizione desiderata.

Questo accorgimento si rivela particolarmente utile anche per evitare spiacevoli inconvenienti ai vestiti e ai collant.

Per quanto abbiate levigato e verniciato per bene il legno, infatti, non si può escludere del tutto la possibilità che possa tirare dei fili di calze in nylon o indumenti in maglia.

Come se non bastasse, senza cuscini potreste anche ritrovarvi sulla pelle delle antiestetiche “strisce”, dopo essere rimasti seduti a lungo, magari sorseggiando un aperitivo con gli amici.

Divani multipli

Se avete una famiglia numerosa o se pensate di accogliere un buon numero di ospiti, un divano mono-pallet non può di certo bastare. Nulla vieta di crearne uno di più elementi uniti insieme o di aggiungere anche delle penisole alle sue estremità.

Per maggiore comfort, inoltre, si possono anche applicare dei braccioli, che potranno essere ricavati segando via delle parti della misura desiderata da altri bancali.

Altri usi dei bancali

Oltre al divano, sovrapponendo un paio di pallet di piccole dimensioni, potrete anche realizzare un bel tavolino.

Per ottenere una superficie continua, però, sarà necessario intersecare dei listelli di legno tra le assi del pianale, poggiandoli ed incollandoli a degli spessori di altezza adeguata.

Si può anche posizionare sopra al tavolino una lastra di vetro, per ottenere lo stesso risultato piano, senza rovinare il suo piacevole effetto “industriale”.

Alcuni bancali abbastanza leggeri, una volta pretrattati come già illustrato, si prestano anche per essere delle ottime basi per librerie all’insegna del riciclo.

Potete avvitare, inchiodare o incollare sopra di essi delle mensole o delle cassette della frutta di legno per realizzare dei simpatici ed utili vani, che possano contenere i vostri libri preferiti, piante da vaso, candele profumate e soprammobili.

Basta scatenare fantasia e creatività, per scoprire e sfruttare l’incredibile versatilità dei pallet: è molto probabile che, appena inizierete ad utilizzarli, vi verranno in mente decine di altri modi per dar loro una seconda vita nella vostra casa!

Video tratto da: Newsflare/DACHTDesign