Generalmente usati per il trasporto della merce, i pallet possono essere riciclati in molti modi utili, ad esempio per la realizzazione di giocattoli o mobili e divani originali e dal sapore shabby chic.

Ma non solo: scopriamo insieme come sfruttarli per la costruzione di una casa ecologica.

Design low cost

Il prototipo di Pallet House Project è stato costruito dallo studio I-Beam Design, fondato nel 1998 a New York da Vini Suzan e Azin Valy.

Una casa a basso costo, capace di durare nel tempo e replicabile ovunque nel mondo. I pallet sono fatti generalmente con legno di pino, un materiale assai resistente e in grado di sopportare sino a 1000 kg di peso.

Questi bancali da riciclare si possono trovare fuori da negozi e grandi magazzini, ma anche nei centri di deposito o di distribuzione all’ingrosso.

Va detto che non tutti possono essere usati come materiale da costruzione: da evitare sono i pallet che riportano il marchio IPPC (trattati con prodotti chimici nocivi), quelli danneggiati o eccessivamente esposti all’umidità, e quelli verniciati (potenzialmente contenenti formaldeide).

Come procedere

Per edificare una casa di pallet occorre innanzitutto creare delle fondamenta con file di mattoni , in modo da rialzare la costruzione dal suolo ed evitare che sia a contatto diretto con l’umidità del terreno.

, in modo da rialzare la costruzione dal suolo ed evitare che sia a contatto diretto con l’umidità del terreno. Una volta fatta la base bisogna realizzare le pareti , esterne e interne, facendo attenzione ai supporti verticali per finestre, porte e tetto.

, esterne e interne, facendo attenzione ai supporti verticali per finestre, porte e tetto. Per la costruzione di quest’ultimo si sconsiglia vivamente di mettere direttamente le pedane di pallet; graverebbero troppo sul peso della casa, è meglio quindi creare assi separate da assemblare.

da assemblare. Le pareti vanno poi isolate: per questo non c’è nulla di meglio della lana di vetro o del polietilene ordinario, ideali per la protezione dell’abitazione dagli agenti atmosferici.

ordinario, ideali per la protezione dell’abitazione dagli agenti atmosferici. Completata la struttura, prima di verniciarla, va applicata una sostanza ignifuga per il legno.

Un po’ di numeri

Secondo quanto spiegato dai designer newyorkesi sul proprio sito (sul quale si possono trovare tutte le istruzioni di montaggio in stile IKEA) per una Pallet Houses di 25 metri quadrati occorrono 100 pallet riciclati, per una spesa totale di appena 80 euro.

Case eco-friendly che si adattano alla maggior parte dei climi della Terra e che possono ospitare dignitosamente i troppi milioni di sfollati nel Mondo.

Tutti i vantaggi del pallet

Costruire una casa di pallet richiede davvero poco tempo e denaro. Economicità del materiale, grande reperibilità e flessibilità di assemblaggio sono solo alcuni dei plus dei bancali.

Ogni anno oltre un milione di pallet vengono gettati via in ogni, ciò è sufficiente per comprendere quanto e come sia facile e conveniente reperire questo curiosissimo materiale edile.