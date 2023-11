Come sono oggi e cosa fanno Amanda Knox e Raffaele Sollecito

Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono nomi che sono tornati ciclicamente nelle cronache del nostro Paese. I loro nomi sono legati a quello di Meredith Kercher, una giovane studentessa inglese trovata senza vita nel suo appartamento di Perugia, dove si trovava in Erasmus.

Il delitto di Perugia: chi ha ucciso Meredith Kercher

Meredith Kercher è la vittima di quello che noi tutti conosciamo come il delitto di Perugia. Risale al primo novembre del 2007 ed è costato la vita a una ragazza di origini inglesi di poco più di vent’anni.

La ragazza è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via della Pergola, che condivideva con altri studenti, con la gola tagliata. Ed è stata proprio un’emorragia la causa della sua morte.

Amanda Knox, Raffaele Sollecito e Rudy Guede sono stati imputati in un processo durato anni. I primi due sono stati condannati in primo grado, ma poi assolti in Cassazione dopo aver passato quattro anni in carcere. Guede, che ha scelto il rito abbreviato, è stato condannato a 16 anni per violenza sessuale e concorso in omicidio.

Nonostante siano passati 16 anni da quel maledetto primo novembre, i protagonisti di questa storia dai dettagli raccapriccianti fanno ancora parlare di sé. Pare infatti che il processo ad Amanda Knox, quello per cui è stata accusata (e condannata) di calunnia nei confronti di Patrick Lumuba (da lei accusato di omicidio e poi risultato estraneo ai fatti) si dovrà rivertere.

Cosa fa, dove vive e quanti figli ha Amanda Knox

Amanda Knox è tornata a Seattle, la sua città d’origine. Si è laureata e ha iniziato il suo percorso professionale come scrittrice e giornalista. Il true crime è il suo ambito. Intanto ha anche scritto un libro, in cui ripercorre la sue esperienza in carcere. Con il ricavato di Waiting to be heard: A memoir” ha pagato le spese legali per il processo sull’omicidio di Meredit Kercher.

Si è sposata nel 2019 con lo scrittore Chris Robinson e, dalla loro unione, è nata Eureka Muse. Adesso vivono sull’isola di Vashon (Washington) e sono in attesa del secondogenito. Intanto la coppia lavora insieme a un progetto editoriale. Si chiama Labyrinths e prevede la produzione di podcast per aiutare le vittime di errori giudiziari in cerca della verità.

Nonostante sia molto attiva, Amanda ha più volte rivelanto di soffrire molto per uno stigma che non riesce a togliersi di dosso: “Resterò per sempre ‘la ragazza che è stata accusata di omicidio’”.

Cosa fa oggi Raffaele Sollecito, com’è e dove vive

Anche Raffaele Sollecito, assolto insieme ad Amanda Knox, ha ripreso in mano la sua vita. Si è laureato in ingegneria informatica in carcere e poi si è specializzato con una tesi sui flussi online, tra chi lo riteneva colpevole e chi innocente, che hanno riguardato la sua storia giudiziaria.

Ha scritto dei libri: “Honor Bound. My Journey to hell and back with Amanda Knox”e “Un passo fuori dalla notte. Tutto quello che non avete mai immaginato di me”. Oggi è un cloud architect e combatte per ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione.

Nell’estate 2022 ha rivisto Amanda Knox in Italia. I due e il marito di lei hanno fatto una gita a Gubbio, la stessa che avevano intenzione di fare prima di essere coinvolti nelle vicende giudiziarie sull’omicidio di Meredith Kercher.