Sospettate di avere topi in giro per casa o in giardino? Ecco quali sono i principali campanelli d’allarme e come risolvere il problema.

Escrementi

Le feci dei topi hanno una forma cilindrica con estremità appuntite, e ricordano chicchi di riso di colore nero.

Rosicchiamento

Si sa, i topi in casa amano rosicchiare, preferibilmente cavi elettrici, arredi, giornali e documenti cartacei. Generalmente, la carta viene rosicchiata per la costruzione del nido.

Come riconoscere un morso di topo? Si presenta sottoforma di due scanalature parallele, distati l’una dall’altra circa 1-2 mm.

Tane

A proposito di nido, questo solitamente contiene i cuccioli di topo e si trova in posti nascosti e riparati, come dietro ai frigoriferi, all’interno di canaline o quadri elettrici, oppure sotto controsoffitti e pavimenti flottanti.

Impronte

Per controllare se ci sono topi in casa cospargete bicarbonato di sodio nei luoghi che sospettate essere di passaggio per i roditori.

Non sottovalutate l’olfatto

I topi lasciano un odore simile all’ammoniaca, particolarmente intenso e pungente negli spazi chiusi come ad esempio sotto una credenza.

Come sbarazzarsi di un topo (in modo naturale)

Per allontanare i topi esistono vari metodi ecofriendly. Quindi, niente trappole crudele o veleni nocivi.

Olio essenziale di menta piperita, di eucalipto o di citronella – Si tratta di una valida soluzione scaccia-topi: posizionate batuffoli di cotone imbevuti di olio essenziale lungo i muri o negli armadietti della cucina e del bagno. Abbiate cura di sostituire ogni 3 settimane.

Alloro – Spargetene foglie nella dispensa oppure all’interno degli armadi o lungo i davanzali. Oltre ad allontanare i topi profumerete casa in modo economico.

Pepe nero – Distribuitene alcuni grani per casa e addio topi.

Bicarbonato – Ecco un altro deterrente sicuro ed ecologico, da distribuire nei punti a rischio. Tranquilli, non è pericoloso né per i bambini né per i pets.

Urina di volpe – La volpe, predatore notturno per eccellenza, è nemica numero 1 dei topi. Ricorrete all’urina del canide, in vendita in flaconi in alcuni negozi specializzati, oppure ad escrementi di serpente essiccati, reperibili nei punti vendita di prodotti per animali. Posizionate nei pressi delle entrate, ma in luoghi inaccessibili ai bambini e agli animali domestici.

Canfora e ammoniaca – Fra gli odori odiati dai topi ci sono anche quello di canfora e di ammoniaca. Creare vere e proprie barriere, lasciando presso le porte e sui davanzali barattolini metallici contenenti le sostanze.

Candeggina – L’odore della candeggina è decisamente sgradito ai topi. Imbevete batuffoli di cotone e poneteli dove necessario.