Ha dell’incredibile quanto accaduto a Marlon Jonat, appassionato di parapendio a motore durante una suo volo sopra la città di Paderborn, in Germania.

All’altezza di circa 500 metri, la corda del suo paracadute s’è improvvisamente impigliata in parte del motore: il paracadute s’è così sgonfiato e Marlon ha iniziato la sua caduta senza controllo.

Fortunatamente, l’uomo è riuscito in qualche modo a innescare la ‘retromarcia’ del motore, rallentando la caduta in modo sufficiente da non subire una caduta fatale.

Alla fine, infatti, Marlon ha riportato solo ferite lievi, ben poco se considerate le premesse dell’incidente.

Video tratto da: @bougiebosscleaning via ARK Media