Per quasi tutti i turisti, andare al museo del Louvre di Parigi equivale ad avere la possibilità di poter ammirare dal vivo uno dei quadri più famosi del mondo: la Gioconda di Leonardo. Ma perché la Gioconda ti segue con lo sguardo?

Il fenomeno ottico dell’effetto Monna Lisa

In alcuni dipinti e fotografie, si ha l’impressione che gli occhi delle persone ritratte ci seguano anche se ci spostiamo. Questo fenomeno ottico, che ha una precisa spiegazione scientifica, si chiama proprio “effetto Monna Lisa” perché prende il nome dalla nobildonna che Da Vinci ha rappresentato nel suo capolavoro.

Questa sensazione un po’ inquietante si ha solo quando gli occhi dei protagonisti di ritratti e foto sono puntati in una direzione compresa in un angolo di 5° da entrambi i lati, rispetto al centro.

In questo intervallo del campo visivo, infatti, tutti noi siamo in grado di percepire se una persona ci sta osservando, anche se non la guardiamo direttamente. Curiosamente, poco tempo fa alcuni studiosi hanno dimostrato che la Gioconda, in realtà, ha lo sguardo orientato a più di 5 gradi a destra degli spettatori che le stanno davanti e quindi l’effetto che porta il suo nome non vale per il suo ritratto.

Il desiderio di essere osservati da Monna Lisa

Il fatto che moltissime persone che accorrono per ammirare il capolavoro abbiano comunque l’impressione di essere osservate da Monna Lisa, potrebbe derivare dal profondo desiderio che ciò accada, anche se purtroppo non è vero.

Oggi hai imparato perché la Gioconda ti segue con lo sguardo!