Quando siamo influenzati o abbiamo la febbre, la temperatura interna del nostro corpo aumenta. Questo è un segno che il nostro sistema immunitario sta combattendo l’infezione e cercando di bloccarne la diffusione. Il corpo innalza la temperatura per rallentare la crescita dei virus e dei batteri.

La risposta immunitaria del nostro corpo

Quando la temperatura supera i 37 °C, il nostro corpo inizia a sudare. Questo sintomo è una risposta naturale del corpo per disperdere il calore in eccesso e ripristinare i valori normali. Inizialmente, potremmo sentire freddo e brividi, che sono movimenti involontari che aiutano a riscaldarci ulteriormente.

La fase di guarigione

Quando la febbre raggiunge il suo picco massimo, iniziamo a sentire caldo. Questo è un segno che la febbre sta scendendo e che il nostro corpo sta iniziando a guarire. Durante questa fase, il nostro corpo continua a sudare per dissipare il calore in eccesso nell’ambiente.

Se ci svegliamo con il pigiama fradicio dopo una notte di febbre, è un segno che la febbre sta diminuendo e che stiamo migliorando. La sudorazione e il raffreddamento del corpo sono parte del processo di guarigione.

Conclusione

Ora sappiamo perché sudiamo quando abbiamo la febbre. La sudorazione è una risposta del nostro corpo per regolare la temperatura e combattere l’infezione. È un segno che il nostro sistema immunitario sta lavorando duramente per ripristinare la salute. Quindi, la prossima volta che avrai la febbre, ricorda che la sudorazione è un sintomo positivo che indica che il tuo corpo sta combattendo l’infezione e che stai sulla strada per la guarigione.