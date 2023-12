Fonte: Ufficio Stampa Audi Il video tributo arriva a quasi un anno dalla scomparsa del pilota

Da poche ore è disponibile il video tributo dedicato alla leggenda del drifting, Ken Block. Il video ha come protagonista il prototipo elettrico Audi S1 Hoonitron ed è stato girato poco prima della scomparsa del pilota, avvenuta nel gennaio di quest’anno. Girato lungo le affascinanti strade di Città del Messico, il video in questione rappresenta un omaggio a Ken Block voluto direttamente dalla famiglia del pilota che ha sostenuto il progetto, chiedendo la distribuzione postuma del film.

Un omaggio alla leggenda americana

Electrikhana 2 è il nuovo video in memoria di Ken Block, vera e propria leggenda delle quattro ruote. Le riprese contenute nel video sono state effettuate nell’ottobre del 2022, pochi mesi prima della scomparsa di Block, avvenuta ad inizio di quest’anno a causa di un tragico incidente.

Il progetto, però, è stato fortemente voluto dalla famiglia del pilota, come omaggio alla sua memoria e occasione per celebrare, con tutta la community di appassionati, il ricordo del funambolo americano. Da questa volontà, quindi, nasce Electrikhana 2.

Si tratta di un video di circa 11 minuti, disponibile su YouTube, che mostra Ken Block alla guida del prototipo elettrico Audi S1 Hoonitron per le strade di Città del Messico. Per tutti gli appassionati si tratta di un’opportunità unica per ammirare, per l’ultima volta, le gesta di Block, divenuto negli anni un vero e proprio mito grazie alle sue gesta.

Il prototipo elettrico

Protagonista del video che omaggia la memoria di Ken Block è il prototipo elettrico Audi S1 Hoonitron. Si tratta di un particolare prototipo full electric realizzato dalla Casa dei quattro anelli e sviluppato direttamente da Audi Sport, presso la sede di Neckarsulm.

Electrikhana 2 è anche un’occasione per poter ammirare le potenzialità di questo progetto, completamente a zero emissioni e caratterizzato di un elevato livello di sportività, grazie all’applicazione delle più moderne tecnologie dell’azienda in tema di elettrico e motorsport.

Questo prototipo è dotato di una scocca in carbonio e di un sistema di trazione integrale quattro elettrica, realizzato grazie all’azione di due propulsori, uno posizionato all’assale anteriore e uno al posteriore. I motori sono derivati dalle MGU utilizzate da Audi nel motorsport.

Complessivamente, questo prototipo full electric è in grado di erogare una potenza complessiva di 680 CV, con una coppia di 640 Nm. Ken Block ha collaborato con Audi allo sviluppo del prototipo che, rispetto alla prima versione, protagonista del primo episodio di Electrikhana nell’agosto del 2022, è stato ulteriormente alleggerito, con una migliore ripartizione delle masse.

L’Audi S1 Hoonitron protagonista di Electrikhana 2, dotata di tutte le ottimizzazioni apportate dagli ingegneri di Audi Sport, è in grado di realizzare dei donut a 150 km/h, partendo da ferma, e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h, autolimitata elettronicamente.

Il prototipo, al cui sviluppo ha contribuito attivamente lo stesso pilota americano, continuerà a essere sviluppo. Anche Audi Sport, infatti, è sempre più interessata alle tecnologie elettriche e alle modalità di applicazione di tali tecnologie del motorsport. Il lavoro svolto con Audi S1 Hoonitron, quindi, è destinato a rappresentare la base di partenza per altri progetti simili.