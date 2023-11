La Volkswagen Golf R333, edizione speciale e a tiratura limitata, è andata sold out dopo una manciata di minuti. Un primato per il mito tedesco

L’epoca d’oro della Volkswagen Golf è un dolce ricordo del passato, l’ottava generazione della berlina compatta di Wolfsburg ha perso la scettro di regina del mercato, che ha tenuto in mano con piglio e rigore per svariati anni. Per l’icona tedesca i tempi sono cambiati, perché sono gli utenti stessi a essere mutati, prediligendo essi la praticità e l’offerta spropositata dei SUV alla più classica delle segmento C.

Tuttavia, la Golf dimostra di saper ancora stupire con un guizzo inatteso, che ha del clamoroso: la nuova edizione speciale, a tiratura limitata, R333 ha registrato un sold out completo dopo appena 8 minuti dal lancio. A dimostrazione che, nonostante tutto, questo modello ha una frangia di appassionati dal cuore grande.

Distribuita solo in Germania

La mitica e inossidabile Golf che solca le strade di tutto il mondo dal 1974, quando nacque con la sua prima versione grazie alla matita ispirata di Giorgetto Giugiaro, ottiene un riconoscimento per pochi eletti, che è un vero attestato d’amore. La R333, prodotta in soli 333 esemplari e distribuita esclusivamente in Germania, è già esaurita nonostante il prezzo, fuori dalla portata di molti, di 76.410 euro. Questa, si sa, è una dura legge: l’esclusività si paga.

Per festeggiare questo fantastico traguardo, Volkswagen ha riservato per lei l’Autostadt di Wolfsburg e organizzato una cerimonia di consegna per i primi 20 esemplari. Un’occasione unica per sentirsi, ancora di più, parte di una famiglia molto affiatata.

Volkswagen Golf R333, carattere da vendere

La nuova edizione speciale deriva a sua volta da un’altra creatura a tiratura limitata, la R 20 Years Edition. Dunque, sotto al cofano si nasconde un possente motore che tocca quota 333 CV di potenza e 420 Nm di coppia massima. Questo la rende la Golf più potente mai proposta dalla Volkswagen, nella sua – ormai – cinquantennale storia.

Naturalmente, le prestazioni sono da urlo, infatti seduti al suo volante si possono toccare i 270 km/h di velocità massima (da percorrere solo sulle Autobahn senza limiti) e accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,6 secondi. Un ottimo contributo a questo livello prestazionale va attribuito al cambio automatico DSG, che si conferma uno dei migliori in circolazione, e alla trazione integrale che rende sfruttabile in ogni condizione la massiccia cavalleria di questo razzo teutonico.

Un allestimento unico

Per distaccarsi da ogni altra Golf circolante, la R 333 viene proposta in un allestimento unico, che comprende: scarico Akrapovic, chiavi personalizzate, gadget con logo R 333, grafiche sulla carrozzeria, cerchi da 19″ con pneumatici semi-slick, gruppi ottici Matrix Led, impianto audio Harman Kardon e tutti gli Adas disponibili nel ricco listino del costruttore di Wolfsburg.

Le alternative, per i pochi fortunati che sono riusciti a ordinarla, sono previste per il ventaglio di colorazioni della carrozzeria. Ci si può sbizzarrire dietro alle tinte, declinate in molteplici opzioni, anche se la novità più intrigante e fascinosa è quella chiamata Lime Yellow. Ovviamente sconsigliata a chi non vuole dare nell’occhio. Chi preferisce la discrezione, può optare per le più classiche e delicate Pure White, Lapiz Blue Metallic e Deep Black Pearl. Insomma, la Golf (restyling previsto nel 2024) non molla e mostra i muscoli ancora una volta. I miti sono così, neanche il tempo riesce a sconfiggerli del tutto.