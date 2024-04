Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Design, funzionalità e affidabilità sono dei valori cruciali per il successo di un modello nel tempo. Accanto a modelli storici e consolidati, nella classifica delle cinque auto più vendute di sempre compaiono anche nomi meno scontati. Accomunate da un prezzo accessibile, tale da richiamare una vasta platea di pubblico, c’è poco da stupirsi, perciò, se i rispettivi produttori ci pensino su due volte prima di dir loro addio.

Doppietta Volkswagen

In quinta posizione chiude la Volkswagen Passat. La berlina, disegnata da Giorgetto Giugiaro, ha venduto oltre 23 milioni di esemplari dal 1973. Il suo comfort, consentito da un generoso spazio interno, e le motorizzazioni efficienti ne hanno decretato le fortune commerciali.

Tra le versioni più recenti lanciate, la GTE plug-in hybrid offre un’alternativa sostenibile e tecnologicamente avanzata. In confronto ad altri esemplari premium, la Passat ha uno “sponsor speciale”, nientemeno che Sua Santità, Papa Francesco, avvistato a bordo del veicolo in diversi spostamenti.

Se la Passat fa dell’eleganza e della sobrietà i propri ingredienti irrinunciabili, la Honda Civic, in quarta posizione, vanta una storia illustre nel motorsport. Le rinomate affidabilità e performance l’hanno elevata allo status di icona planetaria, al punto da venire “scritturata” pure in film e serie TV. La gamma attuale propone diverse motorizzazioni, tra cui benzina, diesel e ibrida, nonché varie carrozzerie, dalla berlina alla hatchback.

La Type R incarna l’anima più potente e prestazionale, mentre la e:HEV costituisce una declinazione green e tecnologicamente evoluta. Presentata nel 1972, ha conquistato oltre 27 milioni di cuori.

Si entra ora in zona podio. Sul gradino inferiore sale un veicolo europeo, fino al midollo, capace di segnare un pre e un post. In tanti hanno provato a imitarla, ma nessuno ha mai davvero la Volkswagen Golf, fresca di restyling dell’ottava generazione. Seppur (ovviamente) aggiornata di continuo nel corso dei decenni, ha tenuto fede ai valori originari. Il design distintivo, la maneggevolezza e le performance elevate ne hanno decretato un ruolo da leader. Da una costola, è nata la GTI, variante “peperina”. In totale, la Golf ha maturato oltre 35 milioni di immatricolazioni.

America contro Giappone

La medaglia d’argento virtuale spetta al Ford Serie F, che di immatricolazioni ne ha registrate oltre 41 milioni, nato nel 1948. Il suo successo è legato alla robustezza, alla capacità di carico e alla versatilità, che rendono il pick-up americano l’ideale per destreggiarsi tra il lavoro e le allegre uscite. In linea con la transizione ecologica, oggi vanta anche un’interpretazione full-electric, che dimostra come, sotto quella scorza dura, possa battere un cuore sensibile.

Ha visto la luce quasi due decenni più tardi del Serie F. Eppure, la regina indiscussa e indiscutibile delle auto più vendute è la Toyota Corolla, che, sbarcata nel 1966, sfonda la soglia delle 50 milioni di unità. A sua volta, ha avuto il merito di mantenere gli orizzonti ampi, disponibile in varie alimentazioni e carrozzerie. E il futuro pare altrettanto radioso, dato il forte riscontro ottenuto dalla Corolla Hybrid, parca nei consumi ed ecologica. Ma nessuna potrà prendere il posto dell’AE86 per una questione sentimentale, in quanto protagonista del manga e anime Initial D. Un autentico pezzo di cultura pop.