Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Un bambino di 5 anni sfreccia a bordo di una supercar

Chi ha detto che le supercar sono “cose” da grandi? Beh, oddio, ci sarebbe una licenza di guida da conquistare – almeno qui da noi – con i 18 anni di età, compiuti. Questo dovrebbe essere il minimo, poi, per quanto riguarda il fascino delle auto veloci questo non ha barriere o limiti. Anzi, i più piccoli sono forse coloro che sognano di più dietro a un’ala sporgente e un meso affilato pronto a mangiarsi l’asfalto con una carica roboante. Per questo motivo esistono anche i modelli, con i quali i più piccoli giocano (e i più grandi collezionano), ma in questo momento esiste un bambino che sta infrangendo ogni regola possibile disegnano traiettorie da pilota a bordo di una Lamborghini.

Zayn Sofuoglu, talento di 5 anni

Si fa fatica a crederci, ma un bambino di 5 anni sta stupendo il mondo al volante di una Lamborghini. È così basso che stenta ad arrivare ai pedali, mentre l’ingombrante casco sembra pesare molto su quel fragile ed esile collo. Eppure, Zayn Sofuoglu, talento turco riesce a fare numeri e infrange record che persone più grandi e scafate di lui non riescono neppure a concepire. Nel suo caso il sangue non è acqua, il piccoletto è figlio dell’ex pilota motociclistico Kenan Sofuoglu, uno che ha combattuto molti anni nel campionato Superbike, prima di passare alla politca. Adesso è membro del Parlamento turco.

Dunque la velocità è un affare di famiglia, anche se Zayn è davvero precoce. Nell’ultimo video visibile anche su Instagram, il pilota in fasce, seduto su un seggiolino Isofix come quelli che sono obbligatori per tutti gli infanti che vengono portati a spasso in macchina, porta una supercar dalle prestazioni esorbitanti come la Lamborghini Revuelto a toccare i 312 km/h di velocità. Qualcuno grida già alla sconsideratezza e accusa i genitori di essere dei pazzi, altri non possono far altro che applaudire il coraggio di un bimbo che non va ancora alla scuola elementare.

Non solo Lamborghini, ma anche Ferrari

Chi mai mettere nelle mani di un bambino una fuoriserie da centinaia di migliaia di euro come una Lamborghini? Lo abbiamo detto, Kenan Sofuoglu. L’ex pilota turco sale sempre al fianco di suo figlio in queste spericolate accelerazioni a bordo di supercar da sogno. Oltre alla Revuelto, la strana coppia ha sfoggiato la stessa incredibile performance su una Ferrari pari rango della berlinetta elettrificata di Sant’Agata Bolognese. Raggiungere quella velocità è stato semplice, lo si vede dalla reazione quasi impassibile del bambino.

La domanda da porsi è se queste auto sono così semplici da guidare, che anche un “poppante” potrebbe farlo. La risposta è sì, Zayn ce lo ha dimostrato. Di sicuro non avrebbe raggiunto le stesse performance, in termini di velocità, con vecchie glorie come la Ferrari Testarossa o la Lamborghini Countach, auto più impegnative e con le quali bisognava dimostrare di avere doti straordinarie per tirare fuori il massimo del potenziale. L’ostacolo del cambio manuale, oltre alla frizione dura come la pietra, sarebbero stati una bella prova anche per un talentino del calibro del piccolo Zayn.