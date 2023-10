Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Più moderna, più digitale e più versatile che mai, non esistono altre parole per descrivere al meglio la nuova Opel Corsa. Un’icona che tutti conosciamo, che ha ottenuto un grandioso successo sul mercato automobilistico dal lancio e in tutti questi anni e che oggi si mostra nella sua nuova variante, finalmente in azione.

La bestseller della Casa

Possiamo dichiararla la piccola bestseller del brand Opel, che oggi attira il pubblico grazie all’ammodernamento del design: vediamo il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore e la scritta Corsa sul posteriore. In quest’ultimo weekend di ottobre appena terminato si è tenuto il Porte Aperte di presentazione al pubblico presso tutte le concessionarie Opel italiane.

Federico Scopelliti, Direttore Opel Italia, dichiara: “Opel Corsa è la nostra bestseller, un modello sul mercato da 41 anni e che in Italia ha venduto più di due milioni di unità. Con questa ultima generazione è l’elettrica più venduta della sua categoria”.

Tecnologie a bordo

La guida a bordo di Opel Corsa (premiata per il miglior design) è ancora più rilassata grazie alle tecnologie di ultima generazione inserite dal brand. L’auto si presenta con una plancia completamente digitale, disponibile a richiesta, basata sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, oltre a un nuovo e intuitivo sistema di infotainment con schermo touch a colori fino a 10”. Nel 2019 – come sappiamo – Opel ha inserite su tutte le sue utilitarie i nuovi fari a matrice Intelli-Lux LED, adattivi e anabbaglianti, sulla nuova versione della Corsa oggi sono stati ulteriormente potenziati e sono costituiti da 14 elementi LED.

I motori

La nuova Opel Corsa è presente a listino anche nella versione Electric, oggi con un motore più potente e con una nuova batteria che assicura al conducente un’autonomia massima di 405 chilometri (ciclo WLTP). Sarà anche – a breve – la prima auto della Casa con sistema ibrido a 48 V. La scelta di motorizzazioni di Opel Corsa è molto ampia, non ha rivali nel segmento: dalla versione puramente elettrica a quella ibrida, fino a quelle a combustione ad alta efficienza.

I prezzi di listino

Nonostante l’ammodernamento e le nuove tecnologie e funzioni, Opel ha deciso di non aumentare i prezzi della nuova Corsa Electric è disponibile, con listino a partire da 36.500 euro. Il modello può essere acquistato altrimenti con un finanziamento a soli 149 euro al mese.

Nella sua motorizzazione tradizionale Opel Corsa costa solo da 19.450 euro. La versione di ingresso in gamma offre un motore a benzina efficiente da 55 kW/75 CV. Sono moltissimi le tecnologie e i sistemi di assistenza alla guida di serie sull’auto, come l’allerta incidente con frenata automatica di emergenza e rilevamento pedoni, il sistema di mantenimento della corsia marcia e il sistema di rilevamento stanchezza.

Le motorizzazioni elettriche sono la nuova versione da 115 kW/156 CV e 405 chilometri di autonomia e il collaudato propulsore da 100 kW/136 CV con un’autonomia massima di 357 km. Entrambe garantiscono forti emozioni al guidatore, oltre a un grande piacere di guida, grazie ai 260 Nm di coppia massima.

Le due varianti elettriche presentano un quadro strumenti digitale, la radio multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori, il climatizzatore automatico, un caricatore di bordo da 7,4 kW, il sistema di frenata rigenerativa, una pompa di colore e cerchi in lega da 16” diamantati. E infine, gli interni di Opel Corsa recentemente rinnovati offrono un’atmosfera moderna e piacevole.