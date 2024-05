Elettrificazione per tutti: nuova Opel Corsa Hybrid

Elettrificata, intelligente, confortevole: per la prima volta Opel Corsa con trazione ibrida a 48 volt

Da qualche mese, Opel Corsa risplende, più moderna, digitale e diversificata che mai, con il caratteristico volto del marchio Opel Vizor e due motori elettrici. Ora, Opel sta ampliando la gamma di propulsori per la sua utilitaria, introducendo la nuova Opel Corsa Hybrid con tecnologia a 48 volt. Dotata di un’ampia dotazione e prezzi accessibili, questa versione ibrida promette un’esperienza di guida all’avanguardia.

Vantaggio dell’ibrido: emissioni di CO2 e consumi ridotti, elettrica a basse velocità

La tecnologia ibrida offre una vasta gamma di vantaggi, soprattutto per i “neofiti dell’elettrificazione” che frequentemente viaggiano in ambienti urbani. Rispetto alla motorizzazione puramente termica, Opel Corsa Hybrid riduce le emissioni di CO2 e il consumo di carburante fino al 18%. Inoltre, consente la guida locale a basse velocità senza emissioni, garantendo un elevato comfort di guida grazie alla fluidità ottimale del sistema.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Ben equipaggiato: numerose tecnologie all’avanguardia e display specifici per l’ibrido

L’abitacolo della Opel Corsa Hybrid offre una piacevole esperienza di guida grazie al cruscotto completamente digitale con dettagli specifici per l’ibrido. Il sistema di infotainment multimediale è dotato di uno schermo touch a colori da 10 pollici, integrando funzionalità grafiche, multimediali e di connettività all’avanguardia. Inoltre, gli occupanti sono protetti da numerose tecnologie di assistenza alla guida, garantendo sicurezza e comfort durante il viaggio.

Elegante piccola bestseller: con il volto del marchio Opel Vizor e il nuovo design dell’abitacolo

Opel Corsa Hybrid, oltre ad essere tecnologicamente avanzata, si distingue per il suo design elegante e moderno. Con il volto del marchio Opel Vizor e un abitacolo rinnovato, questa piccola bestseller si presenta come una scelta ideale per chi cerca stile e prestazioni ecologiche. La combinazione di eleganza e sostenibilità la rende una vettura adatta a chiunque cerchi un’esperienza di guida completa e consapevole.