Tempo di Corsa: rivoluzione per l'utilitaria bestseller di Opel con la nuova generazione anche in versione elettrica

Opel Corsa, pilastro dell’automobilismo europeo, irrompe nel mercato del 2024 con una nuova generazione che promette di rivoluzionare il concetto di utilitaria. Rivestita del nuovo frontale Opel Vizor, la vettura presenta un design audace e moderno, riflettendo l’evoluzione stilistica della casa automobilistica tedesca.

La grande novità si palesa anche nella parte posteriore, dove la rinnovata Opel Corsa si distingue per un’estetica accattivante, confermando il suo ruolo di pioniere nell’ambito delle automobili di piccole dimensioni.

Nuova Opel Corsa, prezzi

Ma il cambiamento più significativo si manifesta nell’introduzione della Opel Corsa Electric, un’eccitante evoluzione della vettura iconica, sottolineando l’impegno dell’azienda verso la mobilità sostenibile. Con un prezzo base di 36.500 euro (IPT e incentivi esclusi), la Corsa Electric offre un’opzione accessibile per coloro che abbracciano il futuro della guida elettrica.

Per coloro che prediligono la guida convenzionale, la nuova Opel Corsa si propone a partire da soli 19.450 euro, mantenendo la promessa di offrire mobilità quotidiana a un prezzo accessibile.

Nuova Opel Corsa, le caratteristiche

Gli elementi di sicurezza e assistenza alla guida rappresentano un punto focale della nuova Corsa. Dotata di tecnologie di ultima generazione, come i fari a matrice IntelliLux LED con 14 elementi LED e il sistema di frenata automatica con rilevamento pedoni, garantisce una guida più sicura e consapevole.

Il vero punto di svolta si manifesta nell’esperienza di guida: la Corsa Electric, con il suo propulsore da 100 kW/136 CV, offre un’autonomia massima di 357 km (ciclo WLTP), mentre la versione potenziata da 115 kW/156 CV estende tale autonomia fino a 405 km.

Tre modalità di guida, Normale, Eco e Sport, offrono una flessibilità adattabile alle diverse esigenze del guidatore. La ricarica della batteria è altrettanto pratica e veloce, consentendo fino all’80% di carica in meno di 30 minuti presso stazioni di ricarica pubblica a corrente continua da almeno 100 kW.

Nuova Opel Corsa, gli elementi di avanguardia

La connettività di bordo è all’avanguardia: la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies alimenta una plancia completamente digitale. Per la prima volta, è possibile collegare in modalità wireless gli smartphone compatibili con Apple CarPlay e Android Auto ai sistemi multimediali di infotainment. OpelConnect, con servizi come chiamate di emergenza e stato del veicolo, arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida.

Inoltre, Opel non trascura le motorizzazioni convenzionali, offrendo propulsori a benzina altamente efficienti da 1,2 litri, da 55 kW/75 CV a 96 kW/130 CV, garantendo una varietà di opzioni per soddisfare le diverse preferenze dei clienti.

La Opel Corsa del 2024 rappresenta una svolta nell’innovazione automobilistica, unendo la tradizione dell’utilitaria di successo a una visione futuristica della mobilità elettrica. Con un mix di funzionalità avanzate, design accattivante e un’ampia gamma di opzioni, questa nuova generazione di Opel Corsa promette di ridefinire le aspettative nel segmento delle city car.