Gli aerei sono molto sicuri ma non tutte le zone hanno la stessa sicurezza: dove conviene sedersi per aumentare le proprie chance di sopravvivenza in caso di incidente?

Fonte: 123RF Qual è il posto più sicuro?

I viaggi in aereo sono sempre più diffusi e l’aereo è considerato, statisticamente, uno dei mezzi di trasporto più sicuri in assoluto. Nonostante ciò, però, in caso di incidente, gli effetti di uno schianto possono essere terribili. Spesso, quindi, ci si chiede qual sia il posto più sicuro dove sedersi per un viaggio in aereo. Alcuni preferiscono sedersi nelle prime file, altri nelle posizioni centrali e altri ancora in coda. Sul tema ci sono vari punti di vista e non è facile, anche per via di un campione statistico non elevato (per fortuna), capire con certezza qual è la zona dell’aereo dove le chance di sopravvivenza sono maggiori.

C’è un posto più sicuro?

Come riportato dal magazine Wired, che cita il punto di vista ufficiale dell’Amministrazione federale dell’aviazione degli Stati Uniti, per i passeggeri non esiste una zona dell’aereo che sia più sicura rispetto ad altre, in caso di incidente. Per massimizzare le possibilità di sopravvivere a un disastro aereo è necessario, infatti, seguire le istruzioni dell’equipaggio. C’è da evidenziare, inoltre, che, come avviene anche per le auto e per i comuni incidenti stradali, che sono in aumento in Italia, non esiste un solo tipo di incidente aereo. Ci sono, infatti, tantissime variabili in gioco che possono influenzare quelli che sono i posti più “sicuri” dove sedersi in caso di incidente. Per i trasporti “terrestri”, gli effetti degli incidenti dipendono molto dai comportamenti di guida. Allo stesso modo, fattori esterni possono influenzare la sicurezza di un posto in aereo.

Dove sedersi

Ogni aereo è, sostanzialmente, suddiviso in tre aree. C’è la zona anteriore, generalmente la più richiesta per viaggiare comodi e per uscire rapidamente all’atterraggio. C’è poi la zona centrale oltre a quella posteriore. Come indicato da Libero Tecnologia, che cita Daniel Kwasi Adjekum, ricercatore in tema di sicurezza aerea presso l’Università del North Dakota, la parte anteriore è quella più vulnerabile perché, in genere, è la prima a impattare con il suolo. La parte centrale, invece, è più sicura, in quanto è più resistente e, quindi, ha maggiori possibilità di restare intatta in caso di incidente. C’è, però, un aspetto da non trascurare. Nella parte centrale, infatti, sono installati i serbatoi di carburante.

Di conseguenza, il rischio incendio è maggiore in quest’area. Nella parte posteriore, come evidenziato dai rapporti di Popular Mechanics e Time citati da Libero Tecnologia, si registra un numero inferiore di morti in caso di incidenti aerei (i dati si riferiscono a un periodo di 35 anni conclusosi nel 2015). Come riporta la fonte, però, i dati sono, dal punto di vista statistico, incompleti e, quindi, non c’è un campione sufficientemente dettagliato e ampio per poter determinare l’effettiva maggiore sicurezza della parte posteriore di un aereo rispetto a quella centrale e quella anteriore.

Le possibilità di sopravvivere a un incidente aereo, quindi, dipendono maggiormente dal tipo di incidente e dagli elementi che lo hanno causato. In alcuni casi, sedersi dietro può essere più sicuro ma in altri tale vantaggio non c’è. Esattamente come avviene con le auto, sono le dinamiche del sinistro a determinare le chance di sopravvivenza dei passeggeri. In linea di massima, in ogni caso, gli aerei di linea sono mezzi di trasporto sicuri, con controlli costanti da parte delle Autorità e un tasso di incidenti contenuto.