Fonte: Universal Pictures Locandina Fast and Furious X

Poche saghe negli ultimi anni hanno saputo bucare lo schermo come quella di Fast and Furious, che nel 2023 è giunta addirittura alla sua decima pellicola. Parliamo, ad oggi, di un incasso totale che va ben oltre i 7 miliardi di dollari, una cifra davvero assurda che ci restituisce l’amore che il pubblico ha verso questi film.

Amore che non si è spezzato nonostante la prematura scomparsa di uno dei suoi protagonisti più apprezzati: Paul Walker, morto in un tragico incidente. Una ferita che ancora oggi non si è rimarginata nel cuore di tutti i fan. Nell’attesa di quello che dovrebbe essere l’ultimo capitolo della saga (Fast XI), in uscita per il 2026 (è stato rimandato a causa degli scioperi del comparto cinematografico del 2023), l’ultima fatica della serie è Fast and Furious 10.

Il film ha attratto in particolare la curiosità italiana a causa delle location scelte per la pellicola. Molte di queste, infatti, manco a dirlo sono state girate proprio nella nostra penisola. In particolare sono state toccate le città di Torino, Roma e Genzano di Roma.

Fast and Furious X: spazio alle Alfa Romeo

Con un’opportunità così ghiotta i produttori non hanno potuto fare a meno di sfruttarla per mettere sul piatto anche qualche bolide nostrano. In particolare è saltato subito alla vista degli osservatori bene attenti una splendida Alfa Romeo 2000 GT Veloce. Quest’auto alla fine degli anni ’70 ha scritto pagine indelebili di storia sia sulle strade che sulle piste d’Italia e d’Europa. Una vera e propria icona del nostro automobilismo, dotata di 132 CV e capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 7,2 secondi con una velocità di punta che arrivava sfiorare i 200 Km/h.

Fonte: iStock

Certo oggi questi numeri ci fanno sorridere, ma bisogna capire che 50 anni fa era tutta un’altra storia. Nel film viene utilizzato un esemplare con un’improbabile livrea arancione e nera. Lo stuntman di turno in compenso la fa derapare per benino all’interno della pellicola più e più volte. Alfa grande protagonista di Fast X, visto che all’interno del film è presente anche una bella 159 dei Carabinieri. Il modello in questione, in produzione dal 2005 al 2011, riprendeva le linee della sorella maggiore: la 156. A differenza di quest’ultima però non ha riscosso lo stesso successo di vendite.

Una Lamborghini da urlo per Tyrese Gibson

Infine l’Italia è presente anche con un’altra vettura, questa volta dalla proprietà tedesca. Stiamo parlando naturalmente della Lamborghini Gallardo del 2010. Nel film viene guidata da Tyrese Gibson (Roman Pearce). Come sappiamo Lamborghini, pur facendo del Made in Italy un vessillo, è da diversi anni di proprietà dell’Audi. Sotto la guida dei tedeschi e in particolare di Stefano Domenicali (oggi AD della Formula 1), ha visto una nuova primavera con una crescita davvero esponenziale.

Fonte: iStock

I produttori di Fast and Furious, hanno fatto decisamente un’ottima scelta optando per la Gallardo. Questo modello, infatti, è uno dei più iconici tra quelli prodotti dalla Casa del Toro. Non a caso il primo disegno di questa vettura è da attribuire ad uno dei geni del design italiano: Giorgetto Giugiaro, che nel 2003 diede vita a questa coupé da urlo.