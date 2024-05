Nissan propone la Townstar in versione Karaok-e, un salotto itinerante nel quale è possibile cantare a squarciagola seguendo il testo in uno schermo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Nissan Niente più viaggi noiosi con la Nissan Townstar Karaok-e

Dimenticatevi dei lunghi viaggi noiosi, a contare gli alberi fuori dal finestrino, perché Nissan ha studiato un modo per intrattenere in modo sicuro e divertente gli ospiti a bordo del suo veicolo commerciale Townstar Karaok-e: il karaoke sbarca sulle quattro ruote a dimostrazione della versatilità della gamma Townstar. Ora si potrà cantare a squarciagola, seguendo il testo di canzoni note. In questo modo le persone care, gli amici e quant’altro avranno un modo in più per trascorrere il tempo su strada, divertendosi in compagnia.

Nissan con karaoke

Il veicolo commerciale Nissan Townstar Karaok-e altro non è che un Townstar Evalia modificato con una batteria da 45 kWh e un’autonomia totale di 301 km, provvisto di un sistema di karaoke integrato per avere un’esperienza originale ed entusiasmante. Chi ha detto che il divertimento debba essere esclusivo di chi guida? In questo modo l’intrattenimento è per tutti quanti. Nissan Townstar Karaok-e rompe con la tradizione e segna una nuova strada, poiché garantisce efficienza elettrica ed eleganza, ma con design e dotazioni tecnologiche concepite per restituire comfort e divertimento. È molto noto che il canto e la musica abbattono i livelli di stress, aumentano i livelli di dopamina e producono endorfine, per questo Karaok-e serve ad affrontare la routine quotidiana con maggiore slancio e buon umore.

Gli interni della nuova Nissan

Per avere una sala karaoke private e itinerante, è servito riorganizzare gli spazi all’interno di Townstar Evalia che sono stati distribuiti in modo efficace per poter ospitare un display da 32″ rivolto verso gli occupanti dei sedili posteriori e un impianto audio con un potente subwoofer. Come in un vero e accogliente salotto di casa, dove gli amici si sfidano all’ultimo canto. Si potrebbe persino pensare di organizzare un capodanno dentro a questo mezzo giapponese.

Inoltre, tramite un’app di condivisione istantanea, gli aspiranti cantanti e tutti coloro che hanno un ugola canterina possono accedere a un vasto repertorio di canzoni in diverse lingue, personalizzare intro, brani, design dell’interfaccia, e registrare tramite GoPro le proprie performance da condividere poi con amici e parenti sulla piattaforma social preferita. Soltanto chi non ha pudore potrà trasmettere i risultati; ovviamente questo non è vero, e anzi l’opportunità di mettersi in mostra è aperta a tutti quanti.

Per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, l’illuminazione degli interni e del tetto è sincronizzata con il ritmo della musica, aumentandone il senso di inclusione e immersione. Anche gli esterni sono stati adattati allo spirito creativo del Townstar Karaok-e. Grazie ad un design Colourflow, la carrozzeria cambia colore al variare dell’angolo di visuale. Dal vivace viola ai più rilassanti blu e verde, il rivestimento multicolore non passa inosservato. Insomma, a bordo di questo veicolo ci si può divertire, stare comodi e vivere un’esperienza indimenticabile.

A disposizione di tutti

Nissan offre una gamma di varianti di Townstar che consentono di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze, che sia la musica o qualsiasi altra idea o necessità. Le Nissan, inoltre, sono a prova di ladro. Però, coloro che sono curiosi di scoprire la nuova frontiera dell’intrattenimento su quattro ruote è obbligato a scoprire il Townstar Karaok-e.