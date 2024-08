La splendida vettura della Casa giapponese potrà essere ammirata dal vivo dai fan per celebrare la conquista del titolo in IMSA avvenuta 35 anni fa nel 1989

Fonte: Ufficio stampa Nissan Per celebrare il titolo IMSA 1989 la Nissan GTP ZX sarà presente alla Monterey Car Week

Ci sono modelli entrati di diritto nel cuore degli appassionati sia grazie alle imprese compiute sui tracciati di tutto il mondo sia perché, complice la loro riproduzione in formato digitale, hanno consentito a ogni ragazzino di godere del sound unico del motore e sentirsi pilota seppur dietro lo schermo di un televisore. La Nissan GTP-ZX è senza dubbio uno di questi modelli entrati nell’immaginario collettivo grazie anche alla presenza in videogiochi di successo e oggi è possibile ammirarla con mano alla Monterey Car Week.

Una vettura che ha reso celebre Nissan nel mondo

Le linee della Nissan GTP-ZX sono immediatamente riconoscibili e richiamano alla memoria un’epoca d’oro delle competizioni. Il periodo tra gli anni ’80 e gli anni ’90, infatti, ha deliziato gli appassionati di tutto il mondo grazie alla presenza di numerosi costruttori impegnati a darsi battagli in pista e tra questi anche Nissan ha lasciato il segno. La Casa giapponese, infatti, proprio con la GTP ZX-Turbo ha partecipato all’International Motorsports Association (IMSA) GT Series dal 1985 al 1990 conquistando il titolo per ben due volte.

La vettura, realizzata da Lola Cars nel Regno Unito e sviluppata da Electramotive Engineering in California, ha infatti consentito alla Casa giapponese di primeggiare nella classifica riservata ai costruttori sia nel 1989 che nel 1990. Tuttavia sin dal 1988 la Nissan GTP ZX-Turbo iniziò a farsi notare grazie ai successi ottenuti all’Atlanta Journal Constitution Grand Prix e a West Palm Beach da Geoff Brabham e John Morton, bravi a imporsi su mostri sacri quali Porsche e Jaguar.

Uno degli elementi chiave per estrarre il massimo potenziale dalla vettura, poi, fu il passaggio agli pneumatici Goodyear. Lo sviluppo dell’auto, guidato da Don Devendorf di Electramotive, ha poi permesso alla Nissan GTP ZX-Turbo di progredire ulteriormente grazie a miglioramenti specifici che hanno riguardato sia l’aerodinamica che il telaio e l’elettronica. Grazie a questi interventi mirati sono arrivati i due titoli nell’IMSA che hanno consolidato la fama di Nissan in tutto il mondo.

Una presenza per celebrare i 35° anniversario del titolo

Quando Nissan ha annunciato la presenza della GTP ZX-Turbo alla Monterey Car Week l’intera comunità di appassionati delle quattro ruote è schizzata in piedi sul divano. La vettura, infatti, è una vera e propria rarità e i fortunati visitatori dell’evento avranno la possibilità di ammirarla dal vivo alla Rolex Monterey Motorsports Reunion in programma dal 14 al 17 agosto 2024 dove verrà celebrata la conquista del primo titolo IMSA avvenuta 35 anni fa.

Il design caratteristico della vettura, così come la sua splendida livrea, sono ormai entrati di diritto nella storia delle corse e la Casa ne è fortemente consapevole. Basti pensare che il telaio originale n. 8801 è attualmente in fase di restauro presso lo Z Car Garage a San Jose, assicurando che il veicolo venga preservato per le generazioni future. Inoltre l’IMSA ha annunciato all’inizio di quest’anno che Brabham e la GTP ZX-Turbo saranno introdotte nella IMSA Hall of Fame 2024 ad ottobre.

Per Nissan la Monterey Car Week rappresenterà l’opportunità di celebrare anche altri anniversari importanti. Per la Casa giapponese, infatti, proprio nel 2024 cade il 55° anniversario del debutto dell’iconica Datsun 240, entrata in commercio nel lontano 1969, ma sono anche altre le ricorrenze importanti da celebrare come il 35° anniversario della Nissan 300ZX (Z32) nel 1989 e il 15° anniversario della Nissan 370Z nel 2009. Inoltre sarà esposta anche una Nissan Z Heritage Edition.