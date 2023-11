Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Prezzo mai visto per OOONO CO-DRIVER: Black Friday Amazon

Dal 17 al 27 novembre, in occasione del Black Friday di Amazon, il dispositivo di sicurezza del traffico OOONO CO-DRIVER sarà disponibile all’acquisto a un prezzo mai visto prima. Già la scorsa estate avevamo parlato di questo sistema molto utile per gli automobilisti, che sta avendo infatti un gran successo.

Proprio così, un ottimo successo, perché sono stati (e continuano a essere) in molti ad affidarsi al segnalatore che indica la presenza di autovelox su strada, allertando gli automobilisti, che possono così evitare multe molto salate, oltre che ricordare più spesso durante un viaggio in macchina che è il caso di rallentare, non solo per evitare le sanzioni, ma anche e soprattutto per una maggior sicurezza su strada.

Nella settimana dal 17 al 27 novembre – come l’azienda stessa ci ha confermato – sarà possibile comprare questo strumento innovativo e utile beneficiando di uno speciale sconto pari al 30%, acquistando il dispositivo a soli 34,95 euro, un prezzo mai visto prima.

Un’occasione senza precedenti

Si tratta di un’opportunità da non perdere per avere sempre con sé un valido alleato per viaggiare in sicurezza, sapendo dell’eventuale presenza di pericoli e senza distrazioni causate dall’uso dello smartphone.

OOONO CO-DRIVER ha già venduto oltre 2 milioni di unità in Europa, è in grado di fornire avvisi in tempo reale sulla presenza di tutti i tipi di autovelox, ma anche di pericoli stradali come veicoli in panne, lavori in corso, incidenti. Questo consente ai conducenti di adottare le precauzioni necessarie, come rallentare e tenersi pronti ad affrontare eventuali ostacoli sul percorso.

Uno dei più grandi obiettivi dell’azienda che ha creato il segnalatore è quello di aumentare la sicurezza su strada e riuscire a mantenere i conducenti sempre concentrati alla guida. OOONO CO-DRIVER manda dei segnali acustici e visivi in tempo reale, attirando immediatamente l’attenzione del conducente, che può adeguare la sua velocità di percorrenza ai limiti imposti per legge o prepararsi ad affrontare code, lavori e ostacoli di altro tipo.

Come si usa

Si tratta di un dispositivo molto intuitivo, quindi facile da usare per tutti. È progettato senza schermo per evitare distrazioni durante la guida e non richiede l’uso dello smartphone durante il viaggio. Si avvia automaticamente quando rileva movimento: una volta che il guidatore si siede al volante della sua auto deve solo concentrarsi alla guida, al resto di pensa OOONO CO-DRIVER.

Fonte: Ufficio Stampa

Oltre al prezzo d’acquisto non esistono altri costi aggiuntivi o abbonamenti. In questo modo il dispositivo può diventare il compagno di guida perfetto e inviare notifiche per tutta la durata del viaggio. Per poter funzionare al meglio, chiaramente la condivisione è fondamentale: quindi ogni utente è invitato a segnalare o confermare la presenza di un autovelox su strada. È molto semplice, basta toccare una volta sul dispositivo. Se invece si incontrano pericoli come auto in panne, oggetti sulla strada, incidenti o altro, bisogna toccare due volte il segnalatore.

Come avviarlo

Dopo l’acquisto del dispositivo su Amazon, oggi in offerta speciale, scontato del 30%, basta scaricare l’app, configurare il dispositivo e connetterlo al proprio smartphone. In pochi attimi si è pronti per partire. Per un funzionamento ottimale, l’azienda raccomanda di mantenere attivi la connessione dati, il Bluetooth e il GPS. È possibile collegare più smartphone allo stesso dispositivo e viceversa lo stesso smartphone si può collegare a più OOONO, in caso di più veicoli. Un altro dato che farà molto piacere agli utenti è che la batteria dura circa un anno ed è facilmente sostituibile.

Clicca sulla box Amazon qui sotto per scoprire l’offerta speciale dedicata te per la settimana del Black Friday Amazon e acquista il tuo OOONO CO-DRIVER a un prezzo speciale: