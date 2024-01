Fonte: 123RF - cookelma Nella provincia di Imperia un writer sta segnalando la presenza di autovelox

Gli autovelox sono essenziali per garantire il rispetto dei limiti di velocità anche se, fin troppo spesso, non sono particolarmente graditi agli automobilisti che rischiano multe salate anche per violazioni minime.

Il 2024 è iniziato con un caso davvero senza precedenti: un writer, infatti, ha trovato un sistema innovativo e particolarmente efficace per segnalare la presenza di un autovelox agli altri automobilisti. Il caso sta registrando una grande ribalta mediatica, anche per via del numero crescente di dispositivi per il rilevamento della velocità nella zona di attività del writer.

Un segnalatore mai visto prima

Il caso arriva dalla provincia di Imperia, dove un writer dall’identità ancora sconosciuta ha trovato un sistema inedito per segnalare la presenza di autovelox agli automobilisti che tendono a spingere un po’ troppo sull’acceleratore.

Questo insolito segnalatore di autovelox, infatti, ha scelto di disegnare sul manto stradale dei simboli, come la figura di un alieno con la bocca aperta o un’ancora più esplicativa scritta “autovelox” stilizzata per avvertire le auto e gli altri veicoli in transito in merito alla presenza di un dispositivo per il controllo della velocità. Si tratta di un sistema insolito e molto efficace: per i veicoli in arrivo a velocità elevata, in questo modo, c’è tutto il tempo per rallentare e rientrare nei limiti previsti per la tratta percorsa, evitando così la temuta multa dell’autovelox.

Per gli enti locali, questi dispositivi rappresentano un’importante fonte di guadagno, come confermato dagli incassi record registrati dagli autovelox a Milano di recente. Per gli automobilisti, in alcune condizioni, è possibile ottenere l’annullamento della multa, come chiarito da una recente sentenza della Cassazione che segue le ultime novità introdotte dal Codice della Strada.

Una risposta all’aumento degli autovelox

Il segnalatore di autovelox ha già “colpito” in più punti della provincia di Imperia. La prima segnalazione riguarda un graffito poco prima di un autovelox posizionato nel comune di Bordighera, situato sulla riviera ligure, a breve distanza dal confine con la Francia.

Successivamente, il writer si è spostato di qualche decina di chilometri, lasciando nuovi marchi del suo lavoro di segnalatore anche vicino Sanremo, dove erano appena stati installati alcuni rilevatori di velocità e dove, nel corso delle prossime settimane, il traffico di veicoli è destinato ad aumentare in modo significativo per via dell’annuale Festival. Il caso sta facendo, naturalmente, discutere, soprattutto in relazione all’area di attività dell’inconsueto segnalatore di autovelox. La provincia di Imperia, nel corso degli ultimi mesi del 2023, ha registrato un importante potenziamento della sua rete di dispositivi per il rilevamento della velocità delle auto.

Lungo le strade della provincia, infatti, sono stati installati ben 12 nuovi autovelox. Per i residenti dell’area, quindi, il rischio di imbattersi in uno dei rilevatori di velocità è aumentato in modo significativo. L’ancora ignoto writer potrebbe, quindi, essere stato spinto a intraprendere questa nuova carriera da segnalatore di autovelox proprio da questa stretta voluta dalle Autorità locali. Staremo a vedere se l’attività continuerà nel corso delle prossime settimane e se i disegni inizieranno a comparire anche al di fuori della provincia di Imperia.