Fonte: iStock Multe record a Milano per nuovi autovelox e telecamere

Tra i tanti problemi e rischi che minano la circolazione sulle strade del nostro Paese, ce ne sono due in particolare che la città di Milano – come tante altre metropoli italiane – cercano di risolvere: la velocità troppo elevata, oltre i limiti, e gli utenti che passano quando il semaforo è rosso.

Motivo per il quale, visti i rischi legati a questi illeciti tutt’altro che prudenti, il Comune cerca alternative valide a punire i trasgressori e disincentivare questi comportamenti. Se negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di autovelox e sistemi innovativi installati nei pressi dei semafori cittadini, oggi arrivano altre novità nel capoluogo lombardo.

Autovelox e telecamere di ultima generazione

Già a partire dal mese di gennaio verranno installati i primi autovelox, di seguito poi verranno posizionati anche i nuovi impianti e le telecamere in grado di captare gli utenti che passano con il semaforo rosso. Si parte da viale Fermi direzione centro e viale Famagosta direzione piazzale Miani. Dopodiché sarà la volta dei nuovi T-Red, che abbiamo già presentato nei mesi scorsi, impianti fotografici ai semafori che sanzionano chi non rispetta il rosso.

Tra le novità previste invece a partire dalla prossima estate, precisamente dal mese di giugno, ci sarà la nuova ZTL all’Isola. È stato l’assessore alla sicurezza Marco Granelli a spiegare il programma previsto per le prossime settimane nella città di Milano.

Nuovi incassi per il Comune

Nel corso del 2024 il Comune di Milano prevede di incassare dieci milioni in più rispetto alla stima relativa al 2023, quindi 268 milioni di euro provenienti dalle multe. È molto semplice: i nuovi autovelox e le telecamere ai semafori installati per le strade del capoluogo lombardo faranno sicuramente scattare un numero più elevato di sanzioni.

L’assessore Granelli ha spiegato: “Il bilancio della sicurezza prevede in generale nel 2024 un totale di entrate per 323 milioni, che sono in aumento di quasi 21 milioni rispetto al preventivo del 2023. È in fase di avvio poi l’istallazione di 11 telecamere di sicurezza nell’area della Stazione Centrale. Si prevede poi l’avvio della sperimentazione per l’utilizzo del taser per gli agenti della polizia locale e stiamo lavorando per il protocollo con Ats che è propedeutico. La sperimentazione dovrebbe durare sei mesi”.

Incidenti e sicurezza stradale

Il problema degli incidenti stradali in Italia è rilevante, i numeri purtroppo lo confermano, con un totale di vittime della strada che fa rabbrividire ogni anno. La città di Milano ha bisogno di nuovi agenti di Polizia Locale, sono in corso le assunzioni, ma il problema del carovita si fa sentire anche in questo ambito.

Come ha sottolineato il comandante Marco Ciacci, infatti: “Per il personale che arriva da fuori Milano il costo dell’abitazione si sente e abbiamo avuto persone che hanno vinto il concorso e sono anche entrate in servizio, ma poi si sono dimesse. Magari avranno vinto altri concorsi e saranno andati in altre realtà o hanno cambiato lavoro e non escludo che questo dipenda anche dal costo della vita in città”. L’amministrazione comunale sta cercando una soluzione, provando a valutare la possibilità di adibire delle abitazioni ai nuovi agenti che ne hanno bisogno.