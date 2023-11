Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Batteria scarica, l'auto non parte: il caricabatterie scontati per il Black Friday Amazon

A ogni automobilista è capitato almeno una volta nella vita di ritrovarsi a dover gestire il problema dell’auto che non parte. La maggior parte delle volte accade perché la batteria è scarica. Il disagio è alto, soprattutto se ci si trova lontani da casa e soli. Per questo è indispensabile trovare il modo di ricaricare la batteria e ripartire. Se non ci sono altri veicoli in zona a cui poter collegare i cavi, serve assolutamente avere con sé il caricabatterie per auto, uno strumento studiato appositamente per questa necessità.

Batteria auto scarica: cosa fare

Come abbiamo detto, può succedere che l’auto non parta perché la batteria è scarica. Ti metti al volante, giri la chiave nel quadro, ma nulla. Se nelle vicinanze c’è un’altra macchina e l’automobilista è disposto a “prestarvi” energia, allora potete collegare i cavi come segue:

aprire il cofano di entrambe le vetture, una di fronte all’altra;

accendere l’auto con la batteria carica spegnendo luci, radio e tutte le utenze;

collegare un’estremità del cavo rosso al polo positivo della batteria carica (+) e l’altra estremità al polo positivo della batteria scarica;

collegare un’estremità del cavo nero al polo negativo della batteria carica (-) e l’altra estremità al telaio della macchina scarica, un pezzo di motore o della scocca. Attenzione: mai attaccare il cavo al polo negativo della batteria scarica, per non rischiare la scintilla;

accendere l’auto carica e tenere il motore a 2.000/2.500 giri per qualche secondo;

accendere poi anche quella con la batteria scarica e lasciarla con i cavi collegati per alcuni minuti;

scollegare i cavi nell’ordine inverso rispetto a come sono stati collegati;

guidare almeno una ventina di minuti con tutte le utenze spente, in modo che l’alternatore ricarichi la batteria.

Se però siete in un luogo isolato o nessuno è disposto a collegare i cavi alla sua auto, allora esistono degli strumenti appositi che possono salvarvi in queste situazioni: i caricabatterie intelligenti e portatili per auto e moto. Vediamo i prodotti scontati oggi su Amazon per la settimana del Black Friday 2023.

Quale scegliere

La scelta non è sempre facile, soprattutto per chi non se ne intende. Oltretutto, in commercio le proposte sono davvero tante, ci sono molti modelli di altrettanti marchi e prezzi differenti. In genere è bene valutare:

la potenza della batteria dell’auto, il caricabatterie deve poter supportare la ricarica;

della batteria dell’auto, il caricabatterie deve poter supportare la ricarica; la tempistica di ricarica, più la batteria è grande e più tempo impiega;

di ricarica, più la batteria è grande e più tempo impiega; le dimensioni, il peso e in generale l’ingombro del caricabatterie per auto, a seconda delle proprie esigenze.

Il nostro consiglio è sicuramente quello di affidarsi a marchi conosciuti, senza improvvisare e senza voler risparmiare a tutti i costi, brand che sono già noti nel settore auto per l’affidabilità e la qualità dei prodotti, magari chiedendo il parere di un esperto.

Settimana del Black Friday Amazon: i caricabatterie in offerta

Il primo prodotto che vi consigliamo oggi è Bosch Automotive C3, caricabatterie intelligente e automatico. Un prodotto eccezionale, il brand parla da solo, non ha certo bisogno di essere presentato. In questi giorni è scontato in occasione del Black Friday, clicca sulla box Amazon qui sotto per scoprire il prezzo super conveniente.

Si può usare per batterie da 6V e 12V, per batterie al piombo-acido, GEL, EFB, AGM, standard e Start/Stop, per scooter, moto, auto. Dotato di funzionamento intelligente e automatico, il microprocessore integrato rileva la tensione della batteria e assicura un livello di carica ottimale. È molto facile da usare per chiunque, l’indicatore LED è utile per seguire lo stato di carica e ricarica la batteria fino a quasi il 100 % della sua capacità.

Un altro prodotto che potete trovare a un prezzo super in questi giorni di Black Friday Amazon è CTEK MXS 3.8 caricabatterie 12V 3.8 A, ricarica intelligente per auto e moto. Un prezzo così non l’avete mai visto.

Strumento totalmente automatico, perfetto per caricare batterie di moto e auto. È dotato di differenti programmi di ricarica selezionabili, per l’uso con batterie di diverse dimensioni. La modalità clima freddo, con programma “Fiocco di neve” permette la ricarica rapida in condizioni climatiche fredde. È uno strumento molto facile da usare e sicuro per tutti. Non lasciarti scappare l’occasione!