La nuova BMW R 1300 GS monta il bicilindrico boxer più potente mai visto su una moto BMW di serie: l’evoluzione della R 1250 GS è più potente, più leggera e arriva con un design completamente rinnovato, che mostra una silhouette tipicamente da enduro.

Secondo la Casa tedesca, la nuova GS “farà scuola sia su strada che fuori”: il nuovo motore, una maneggevolezza eccezionale e un equipaggiamento di serie ancora più ricco, portano la enduro da turismo più amata di sempre a un livello superiore.

BMW R 1300 GS: livello superiore

La nuova BMW R 1300 GS si sviluppa intorno al leggendario motore boxer a due cilindri mostrando un design completamente nuovo, più compatto e dinamico, che comporta un notevole risparmio di peso. L’enduro touring di BMW Motorrad, stabilmente nella classifica delle moto più vendute in Italia, pesa 237 chili, ben 12 chili in meno rispetto al modello precedente.

“Con la nuova BMW R 1300 GS sorprenderemo ancora una volta la concorrenza”, ha detto Thilo Fuchs, responsabile dei modelli Boxer raffreddati ad acqua. “La riduzione della complessità e del peso del veicolo, combinata con un equipaggiamento mirato, consente di mettere in mostra in modo ancora più evidente l’essenza della GS boxer”.

Il fulcro è ancora una volta il leggendario motore boxer a due cilindri. Il suo nuovo design è più compatto grazie a un cambio posizionato sotto al motore e a una nuova disposizione degli alberi a camme. Il nuovo motore, il più potente motore boxer BMW ad essere prodotto in serie, produce una potenza di 107 kW (145 CV) a 7.750 giri/min, con una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min.

Equipaggiamento e sistemi elettronici da prima della classe

La nuova regolazione elettronica delle sospensioni dinamiche (DSA) fa un ulteriore passo avanti con la regolazione del coefficiente K della molla (“rigidità della molla”), che cambia a seconda della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. La compensazione del carico rende l’esperienza di guida ancora più entusiasmante, e garantisce un livello di sicurezza e comfort ancora più elevato – che si viaggi da soli, in coppia o con bagagli ingombranti.

In combinazione con il DSA, tra gli optional, la enduro da turismo più amata dagli italiani offre due nuove opzioni per le sospensioni: le sospensioni sportive e il nuovo controllo adattativo dell’altezza, che permette di regolare l’altezza del veicolo in maniera completamente automatica.

Sulla nuova BMW R 1300 GS non può mancare un equipaggiamento di sistemi elettronici da fare spavento: oltre al controllo di trazione DTC e al cruise control DCC con funzione frenante, offre sistema antibloccaggio del motore, assistenza alla frenata, sistema Hill Start Control per facilitare le ripartenze in pendenza. Scegliendo il pacchetto Riding Assistant, si aggiungono Active Cruise Control, Forward Collision Warning e Lane Change Warning.

R 1300 GS in quattro versioni: dotazioni di serie e prezzo

La nuova R 1300 GS offre quattro modalità di guida di serie: Rain e Road consentono di adattare le caratteristiche di guida alla maggior parte delle condizioni stradali, mentre la modalità Eco permette di ottenere la massima autonomia con un pieno. La modalità di guida aggiuntiva si chiama Enduro, e rispecchia le caratteristiche più sportive dell’ultima evoluzione della GS, che arriva anche con un’inedita fanaleria full LED.

La nuova R 1300 GS è disponibile in quattro varianti: Base, Triple Black, GS Trophy con finitura di base Racing Blue e Option 719 Tramuntana, con cerchi a razze incrociate in oro con una verniciatura di alta qualità in Aurelius Green metallizzato e sofisticate parti in alluminio fresato.

L’equipaggiamento di serie, ancora più ricco, include oggi le manopole riscaldate, il keyless ride, RDC, MSR, BMW Motorrad Full Integral ABS Pro, Cruise control DCC con funzione freno, Batteria di avviamento LiO e protezioni per le mani con indicatori di direzione integrati. La nuova R 1300 GS è disponibile nei concessionari BMW a partire da un prezzo base, chiavi in mano, di 20.850 euro.