BMW R 1300 GS: il nuovo standard delle Enduro Touring, innovazione e potenza in movimento

La scena delle motociclette è pronta ad essere scossa da un’onda di innovazione e potenza grazie all’ultima creazione di BMW Motorrad, la nuovissima BMW R 1300 GS. Questo capolavoro di ingegneria e design si vuole posizionare come riferimento nel segmento delle enduro touring, riscrivendo le regole del gioco con un motore boxer completamente nuovo, sospensioni rivoluzionarie e un peso ridotto, mantenendo la grande esperienza di guida e competenza GS a tutto tondo.

L’approccio rivoluzionario di BMW Motorrad a questa nuova GS è evidente sin dalle sue fondamenta. Il nuovo design, quasi completamente rinnovato, ha permesso di ridurre il peso del veicolo di ben 12 kg rispetto al suo predecessore. Questa riduzione del peso è stata ottenuta grazie a un design che mette in risalto l’essenza della GS boxer, aumentando al contempo la complessità dell’equipaggiamento.

Al cuore della rivoluzione c’è il nuovo motore boxer a due cilindri, compatto e potente. Questo motore, da esattamente 1.300 cc, eroga una potenza di 107 kW (145 CV) a 7.750 giri/min e una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min, posizionandosi come il boxer BMW più potente mai prodotto in serie.

Le sospensioni sono state completamente rivisitate: il telaio principale a guscio in lamiera d’acciaio e il telaio posteriore in alluminio pressofuso conferiscono una maggiore rigidità e stabilità di guida. Le nuove sospensioni EVO Telelever all’anteriore e EVO Paralever al posteriore garantiscono un controllo di guida senza precedenti, sia su strada che fuori.

L’innovativo Dynamic Suspension Adjustment (DSA) offre un controllo elettronico avanzato delle sospensioni, regolando dinamicamente lo smorzamento e il coefficiente delle molle a seconda della modalità di guida, delle condizioni stradali e del carico del veicolo, offrendo così il massimo del livello di sicurezza e comfort.

Le quattro modalità di guida, incluso l’ “Enduro”, aumentano ulteriormente la versatilità della R 1300 GS, consentendo di adattarsi a una vasta gamma di condizioni stradali e fuoristrada. La presenza di fari a LED Matrix e di gruppi ottici all’avanguardia ne fanno un punto di riferimento in termini di sicurezza e visibilità.

Non solo la GS offre prestazioni eccezionali, ma BMW ha anche posto grande enfasi sulle opzioni di personalizzazione. Le varianti come Triple Black, GS Trophy e Option 719 Tramuntana offrono una vasta gamma di scelte estetiche e funzionali per soddisfare le esigenze dei piloti più esigenti.