Fonte: Getty Images

Andrea Kimi Antonelli guiderà la Mercedes W12 2021 in un test privato tra due settimane, al Red Bull Ring. Tutto vero, è arrivata l’ufficialità del primo impegno F1 in calendario per il potenziale successore di Lewis Hamilton dal 2025. Per il giovane talento italiano sarà il debutto ufficiale al volante di una monoposto di Formula 1. Il mondo ha acceso i riflettori su di lui, dal Vecchio Continente alle Americhe, tutti sognano l’avvento di un nuovo protagonista nell’olimpo del motorsport.

L’esordio in F1

Il prossimo 16 aprile 2024 sarà un giorno che Andrea Kimi Antonelli non dimenticherà facilmente. Sarà quello del suo esordio a bordo di una Mercedes AMG in F1. In realtà, la prima di una serie di test già programmati per prepararlo al meglio al futuro, oltre agli impegni nel campionato di Formula 2 con Prema Racing.

In ballo una monoposto ufficiale con le frecce d’argento, quella che verrà lasciata libera da Lewis Hamilton dal 2025. Il passaggio a sorpresa del campione britannico in Scuderia Ferrari ha scaturito un effetto domino che potrebbe coinvolgere anche la giovane promessa del motorsport italiano. Antonelli al momento è impegnato nella Formula 2 con Prema, un campionato che sarà in pausa fino alla gara di Imola a maggio, permettendo così di condurre al meglio e libero da pensieri, i test di F1.

L’eredità di Hamilton

La scelta di chi occuperà la guida che sarà vacante in Mercedes dal 2025, coinvolge una serie di piloti tra cui proprio Andrea Antonelli. L’italiano dovrà fare i conti con una eventuale decisione a sorpresa di Max Verstappen, prima scelta di Toto Wolff. Già nel suo mirino nel 2014, in Mercedes tutti sognano l’interruzione del rapporto tra l’olandese e la Red Bull Racing.

Kimi resta comunque una scelta d’eccellenza a Brackley e le prestazioni che realizzerà in Austria saranno fondamentali per iniziare a capire quale futuro busserà al suo casco. Se non sarà il 2025 l’anno della svolta, magari lo sarà quasi sicuramente il 2026. “Ha bisogno d’imparare, diciamo che necessita di stare più nell’ombra, capire cosa fare e se andrà in F1 se tutto andrà secondo i piani, ma non so se sarà il prossimo anno, con noi o con chiunque altro” le parole di Toto Wolff.

Direttamente dalla stampa britannica arrivano invece indiscrezioni per cui lo stesso Antonelli potrebbe essere collocato in un team partner come la Williams o se i test non produranno i risultati sperati, potrebbe rimanere un altro anno in F2 a farsi le ossa. Tutto ciò anche perché la Mercedes AMG F1 valuta anche altri piloti e attende le decisioni future di protagonisti di punta come Carlos Sainz.

Le aspettative

“Kimi ha un futuro luminoso davanti ed è semplicemente impressionante” le parole che Gwen Lagrue, Driver Development Advisor Mercedes rilasciò qualche mese fa. Il team di Berkeley crede in lui come ci crede lo stesso Team Principal Toto Wolff. Dai vari titoli e vittorie nelle categorie di karting junior, ora il possibile grande salto, quell’occasione da non perdere. I numeri per ora sono dalla sua parte ma attenzione a non bruciare le tappe. Esempio su tutti le mancate performace di Pierre Gasly o Alexander Albon in Red Bull.

Se da un lato la Mercedes crede tanto in lui, c’è anche una nazione intera che aspetta le sue vittorie in F1. L’Italia sogna un nuovo talento pronto magari a competere anche per il titolo in F1. L’ultimo pilota italiano a scendere in pista in Formula 1 è stato Antonio Giovinazzi nel GP di Abu Dhabi nel Dicembre 2021 a bordo di una Alfa Romeo. Per il resto, l’ultima vittoria di un pilota italiano risale al 2006 con con Giancarlo Fisichella che passò per primo sotto la bandiera a scacchi nel GP di Malesia. Prima di lui a competere per il titolo furono solo i piloti della generazione anni Ottanta come Michele Alboreto ed Elio de Angelis.

A far tornare comunque tutti con i piedi per terra proprio le parole di Kimi Antonelli dopo l’ultima prova in F2 e prima della grande notizia: “Ora abbiamo un po’ di pausa e poi torneremo a lavorare con tre giorni di test a Barcellona che saranno sicuramente utili per capire come possiamo migliorare“.

Curiosità

Il circuito austriaco del Red Bull Ring è un tracciato speciale per Kimi, è quello dove ha esordito su una monoposto nella stagione 2021. Nello specifico, appena 15enne disputò la sua prima gara nel campionato Italiano F4 con il team AKM Motorsport del padre Marco Antonelli, pilota GT.

In quel giorno datato 11 settembre, sul circuito di Spielberg, nono posto finale su ben 35 partecipanti in gara 1 e il titolo di Rookie. Seguiranno un 12esimo posto in gara 2 e nuovamente un nono posto in gara 3. A vincere quella tappa del campionato F4 fu un altro astro nascente della F1, il giovane talento della Scuderia Ferrari Oliver James Bearman, autore di una strepitosa performace nel GP d’Arabia e attualmente attivo in Formula 2 come compagno dello stesso Antonelli nel team Prema Racing.