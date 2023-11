Mick Schumacher, Alpine annuncia il suo ingaggio per il 2024

Fonte: getty images mick schumacher

Alpine ha annunciato di aver ingaggiato Mick Schumcher come pilota per il campionato Endurance. Saranno sei i piloti che correranno per la scuderia a partire dal 2024 sulle due hypercar che parteciperanno al Campionato Mondiale FIA WEC. Ai tre piloti francesi ( Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi.) si aggiungeranno il francese Paul-Loup Chatin, l’austriaco Ferdinand Habsburg e il tedesco Mick Schumacher, al suo debutto nell’Endurance.

La carriera di Mick Schumacher

Figlio di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1, Mick continua così il suo percorso nel mondo del motorsport.

Dopo aver vinto nella Formula 4, si è aggiudicato il titolo europeo nella Formula 3 nel 2018, prima di essere proclamato campione di Formula 2 due anni dopo. Promosso alla Formula 1, ha corso per due stagioni con Haas F1 Team, nel 2021-2022, prima di diventare pilota di riserva per Mercedes.

Lo scorso ottobre, per la prima volta nella sua carriera, Mick ha preso il volante di un prototipo di Endurance. Nel team Alpine, il pilota tedesco ha imparato a conoscere tutte le sfumature della nuova auto, sotto lo sguardo attento dei futuri compagni di squadra. Dopo questo primo promettente incontro, Alpine e Mick Schumacher hanno deciso di raccogliere insieme la sfida della categoria top dell’Endurance nel 2024, confrontandosi con i piloti più importanti di questa disciplina.

Le parole di Mick Schumacher

Queste le prime parole Mick Schumacher: ”Ho una nuova sfida da affrontare con Alpine nella categoria Hypercar del Campionato FIA WEC. L’auto è impressionante e non vedo l’ora di iniziare a gareggiare. Sono cresciuto e maturato con le monoposto, quindi le auto con abitacolo chiuso e pneumatici coperti mi offrono un’eccellente opportunità di perfezionare le mie competenze di guida. Mi è mancato molto correre quest’anno; è ciò che mi piace fare da quando ero bambino e, a volte, è difficile restare a guardare gli altri piloti che scendono in pista. Le gare di Endurance sono una nuova sfida per me e sono sicuro che, con Alpine, che vivremo grandi emozioni insieme” .

Mondiale Endurance 2024: si corre a Imola, niente Monza

Nel 2024, il Mondiale Endurance sarà composto da 8 gare. Tra le diverse tappe ci sarà quella in Italia a Imola il 21 aprile dove si svolgerà la 6 ore. Per la prima volta, il WEC farà tappa all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari mentre nel 2024 non ci sarà nessuna gara del Mondiale WEC a Monza. Il prologo del WEC si terrà in Qatar, il 24-25 febbraio 2024, dove poi si disputerà anche la prima gara, prevista per il 2 marzo.

L’appuntamento 2024 della 24 Ore di Le Mans si terrà il 15-16 giugno. Il Mondiale del WEC proseguirà, poi, in Brasile, in America e in Giappone. L’ultima gara si disputerà in Bahrain il 2 novembre.