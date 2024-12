Fonte: Ferrari Media Centre Ogni pilota F1 ha il proprio modo di vivere le vacanze di Natale, tra viaggi e momenti di relax. C'è chi come Charles Leclerc o Kimi Antonelli che hanno scelgono di dedicarsi alla famiglia

Le festività natalizie sono un momento speciale per tutti, anche per i piloti di F1. Dopo una lunga stagione fatta di emozionanti sfide e che si è appena conlcusa, il Natale rappresenta un’opportunità per ricaricare le batterie, stare con la famiglia e fare progetti sull’anno che verrà. Ogni pilota ha il proprio modo di vivere le vacanze, tra viaggi e momenti di relax, c’è chi come Charles Leclerc o Kimi Antonelli che scelgono di dedicarsi alla famiglia.

Natale in Messico per Charles e Arthur Leclerc

Charles Leclerc ha deciso di trascorrere le festività in Messico con la compagna Alexandra Saint Mleux, il fratello Arthur e gli amici più stretti. Con una stagione molto competitiva alle spalle, il monegasco ha approfittato delle vacanze per riflettere sul futuro e ricaricare le energie. Il pilota della Ferrari ha postato sui suoi canali social immagini idilliache dal resort dove ha scelto di festeggiare il Natale con un gruppo composto da 7 persone.

Il Tamarindo Four Seasons Luxury Resort nel Jalisco in Messico, è stato il quartier generale di Charles e dei suoi cari. Tra una partita a golf con il fratello Arthur e una cena della vigilia con musica dal vivo e vista mozzafiato sulla spiaggia de La Manzanilla, il pilota beato al caldo, ha staccato la mente dagli impegni legati alla sua attività e al prossimo campionato. Per loro c’è stato spazio anche per assistere al passaggio di Babbo Natale in deltaplano.

Kimi Antonelli e la foto sotto l’albero

Il neo pilota della Mercedes F1 ha iniziato le festività guidando sulla neve delle Alpi la nuova CLA per poi dedicarsi a Natale ai suoi affetti più cari. Dal proprio canale Instagram ha postato una foto seduto sotto l’albero abbracciato con la sua sorellina e il messaggio dedicato ai fan: “Spero che ti divertirai con famiglia e amici. Un pensiero speciale a tutti coloro che non possono trascorrere questo meraviglioso momento a casa con la propria famiglia“.

Il giovanissimo talento del motorsport italiano si appresta a vivere un anno indimenticabile da pilota ufficiale Mercedes. Per lui pronta una lunga e impegnativa stagione competitiva che vanta diversi giovani di buone speranze sulla griglia di partenza. Non sono mancati anche gli auguri, vestito a tema, tramite i canali ufficiali di Prema Racing insieme a Ollie Bearman e Doriane Pin.

Verstappen tra relax e attività fisica

Max Verstappen ha concluso un’altra straordinaria stagione con la Red Bull, dominando quando voleva ogni aspetto della F1. Nonostante la pressione e il lavoro continuo, Verstappen è noto per saper godere dei suoi momenti di pausa. Durante il Natale, ha deciso di trascorrere il tempo con la sua partner Kelly Piquet, figlia del leggendario pilota Nelson Piquet. Sui social, Max ha postato alcune immagini di una festa intima e rilassata, tra luci natalizie e cena di gala in smoking con gli amici e l’amata figlia.

Verstappen avrà anche avuto il tempo di praticare alcuni dei suoi hobby, tra cui il sim racing, un passatempo che gli permette di restare connesso al mondo delle corse, pur mantenendo un basso profilo durante il periodo festivo. Al quattro volte campione del mondo di F1 lo attende una nuova stagione competitiva dove dovrà confermarsi ancora una volta il cannibale affamato di punti per continuare a scrivere pagine di record in questo sport.

I piloti della McLaren tra tecnologia e feste con gli amici

Lando Norris, uno dei piloti che con la sua McLaren ha ridato vita e speranza di divertimento a una stagione 2024 bloccata sul binario Red Bull, ha trascorso il Natale con i suoi amici e parenti più stretti, approfittando di alcuni giorni di tranquillità. Dai social lo si vede divertito sulla neve. Per lui, il Natale è stato anticipato da un video diventato virale dove da artefice della vittoria del Mondiale Costruttori della McLaren andava a fare shopping a Montecarlo sulla sua Ferrari F40 con indosso una felpa di Valentino Rossi.

A seguire Norris si è goduto momenti di relax in una località segreta, dove ha partecipato a feste private e condiviso attimi di felicità con il suo gruppo di amici. Allo stesso modo il compagno di squadra Oscar Piastri che però non ha nascosto la sua per la tecnologia postando gli auguri ai fan in formato videogames. Un post che racchiudeva al meglio tutta la sua stagione 2024.

Lewis Hamilton in riflessione

Lewis Hamilton, neo pilota Ferrari, ha scelto di trascorrere le festività in un clima di anonimato e forse di riflessione e spiritualità. Dopo una stagione 2024 in cui la Mercedes è rimasta fuori dalla bagarre tra Red Bull, McLaren e Ferrari, il pilota britannico ha dato grande importanza al concetto di bilanciamento tra la vita personale e professionale.

Il sette volte campione del mondo non ha condiviso sui suoi canali social immagini di viaggi esotici e ciò fa pensare che stia dedicando tempo a sé stesso. Il Natale, per lui, è stato più di un’opportunità per ricaricare le batterie emotive dopo il grande e doloroso saluto alla Mercedes e prima di una nuova stagione che, seppur incerta, lo vedrà ancora protagonista.

Un Natale per pensare al futuro

Per molti piloti, le festività natalizie hanno rappresentato un’opportunità per riflettere sul futuro della loro carriera. Con un calendario 2025 che si preannuncia particolarmente intenso, è naturale che molti abbiano passato le vacanze valutando le proprie strategie, discutendo con i team e preparando i dettagli per una nuova stagione. Ma nonostante le riflessioni professionali, il Natale è un’occasione per staccare dal lavoro e dedicarsi a ciò che conta di più: la famiglia, gli amici e la serenità interiore.

Il Natale è diventato così un’occasione per ricaricare le energie, riscoprire le proprie passioni e godersi la vita lontano dalla pressione del circus. E mentre il conto alla rovescia per la nuova stagione continua, anche i piloti sanno che un buon Natale può essere il miglior inizio per affrontare le sfide che li attendono nel prossimo anno.