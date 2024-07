Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: ANSA La Casa di Maranello ha comunicato come nel 2023 siano stati ben 400,000 gli oggetti falsi sequestrati e distrutti

Un marchio che rappresenta un sogno per milioni di persone. Un marchio che rappresenta la Casa automobilistica più conosciuta al mondo ed anche la più imitata. Stiamo parlando della Ferrari, il costruttore di Maranello che con le sue vetture di Formula 1 richiama sui tracciati del Mondiale migliaia di appassionati e con le sue auto stradali fa sognare milioni di appassionati. Il logo del Cavallino rampante, però, attira anche soggetti dotati di cattive intenzioni.

Un giro di contraffazione enorme

La Casa di Maranello rappresenta per molti un mito inarrivabile. Chiunque ami le automobili, infatti, sogna un giorno di potersi mettere al volante di una vettura con il Cavallino nero su sfondo giallo posizionato sul cofano. Difficilmente, però, si potrà diventare proprietari di una Ferrari considerando il prezzo di listino proibitivo per un comune mortale. Ecco quindi che per dimostrare il proprio amore per la Casa non resta altro che acquistare gadget griffati Ferrari.

Proprio questi, però, diventano spesso oggetto di contraffazione. La Casa di Maranello ha recentemente comunicato i dati relativi ai prodotti non ufficiali confiscati nel 2023: ben 400.000 oggetti di cui 13.415 cinture, 872 modellini in scala , 57.503 portafogli, 100.351 capi di abbigliamento, 17.438 paia di scarpe, 30.161 profumi, 17.231 borse e 60.903 orologi. Tutti prodotti che illecitamente riportavano il nome Ferrari e l’iconico Cavallino rampante.

Analogamente la Casa di Maranello ha comunicato come tra i prodotti contraffatti sequestrati ci siano stati anche 11.500 scudetti adesivi, 800 monopattini elettrici, 1.092 palloni da calcio e addirittura 3 automobili. Proprio quest’ultima categoria di falsi non è una novità. Il marchio del Cavallino, infatti, esercita un fascino enorme e già in parecchie occasioni gli avvocati della Casa si sono mossi per vietarne la vendita e ordinarne la demolizione.

Il programma che premia chi segnala

Per fare in modo che le nessun tipo di gadget contraffatto venga immesso sul mercato, così come nessun tipo di vettura che non sia prodotta a Maranello, la Casa emiliana ha dato il via al programma denominato Ferrari Reward Anticontraffazione. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di incentivare l’individuazione di attività in violazione dei marchi Ferrari premiando tutti quei soggetti che ne segnalino la vendita presso esercizi commerciali.

La segnalazione potrà essere effettuata tramite il form dedicato presente sul sito web della Casa di Maranello. In questo caso chiunque ritenga di aver individuato un prodotto in vendita presso un’attività che possa costituire una contraffazione dei marchi di titolarità di Ferrari potrà inviare la sua segnalazione indicano sia i propri dati personali che i dati dell’attività (incluso il sito web se presente), oltre ad allegare foto e descrizione del prodotto contraffatto.

Diventare un segnalatore per la Ferrari consente non solo di dimostrare il proprio attaccamento alla Casa di Maranello, ma anche di ricevere un piccolo regalo. Il costruttore emiliano, infatti, per premiare tutti quei soggetti in grado di attenzionare la presenza di merchandising o automobili contraffatte, invierà un gadget ufficiale della Casa purché la segnalazione sia rilevante e non sia già a conoscenza del costruttore. In questo caso si apprezzerà soltanto lo sforzo senza premio.

Insomma, la Casa di Maranello è consapevole che essere il costruttore più importante al mondo comporta anche una lotta senza quartiere ai falsari e per tutelarsi in maniera sempre più efficace ha chiesto ai propri fan, clienti e semplici affezionati di aprire gli occhi e segnalare ogni abuso. Considerando i dati emersi dalla lotta alla contraffazione nel 2023, però, sembra che la strada per trovare sugli scaffali dei negozi solo prodotti originali sia ancora lunga.