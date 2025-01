Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Comau L'azienda di robotica Comau passa a OEP

Negli ultimi battiti dell’anno che abbiamo appena salutato, One Equity Partners, una società di investimento internazionale di origine americana, ha annunciato il completamento di un investimento di maggioranza del 50,1% in Comau S.p.A. azienda leader nel settore dell’automazione industriale e della robotica avanzata. Stellantis, precedente proprietaria di maggioranza, rimarrà come azionista di minoranza attivo. Questa operazione segna l’inizio di un nuovo capitolo per Comau, aprendo la strada a nuove opportunità di crescita e innovazione.

Il nuovo capitolo di Comau

L’investimento di OEP fornirà a Comau le risorse finanziarie necessarie per espandere le sue competenze in settori diversificati e per consolidare la sua presenza internazionale. Come azienda autonoma, Comau avrà maggiore flessibilità nell’individuare e cogliere nuove opportunità di business e investimento. Inoltre, grazie a OEP, con la sua profonda esperienza nel settore industriale e il suo consolidato programma per le operazioni di acquisizione, supporterà Comau nella sua prossima fase di crescita. L’attuale Executive Chairman Alessandro Nasi e il CEO Pietro Gorlier continueranno a guidare Comau, garantendo una transizione fluida e una visione strategica coerente.

Il CEO ha detto: “Comau ha saputo rinnovare costantemente le proprie strategie di innovazione e di business, sviluppando nuove soluzioni tecnologiche con cui rispondere alle dinamiche di mercato in continua evoluzione grazie ai suoi oltre cinquant’anni di esperienza nei mercati internazionali. Il completamento di questa operazione rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di Comau”. “Il sostegno di One Equity Partners – ha proseguito Gorlier – ci permetterà di capitalizzare la crescente domanda globale di automazione avanzata, con Stellantis come azionista di minoranza attivo. Questa operazione tutela le nostre forti radici italiane, ribadendo la posizione di Comau come protagonista globale nel settore dell’automazione industriale, oltre che in un numero crescente di settori diversi”.

Quali sono i vantaggi per Stellantis

La cessione di Comau permetterà a Stellantis di concentrarsi sulle sue attività principali in Europa, ottimizzando le proprie risorse e strategie. Il Gruppo franco-italiano, pur rimanendo azionista di minoranza, beneficerà della crescita di Comau e della creazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder.

Con sede a Torino, Comau vanta una solida rete internazionale composta da 7 centri di innovazione e 12 stabilimenti di produzione in 12 paesi, con un organico di 3.700 persone. Grazie alla sua vasta esperienza nei mercati internazionali, Comau ha dimostrato una grande capacità di adattamento e innovazione, sviluppando soluzioni tecnologiche all’avanguardia per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato. L’investimento di OEP rappresenta un voto di fiducia nel potenziale di crescita di Comau. L’azienda si trova in una posizione ideale per capitalizzare la crescente domanda globale di automazione avanzata, spinta da trend come l’Industria 4.0 e la digitalizzazione.

Le sfide del futuro

Comau continuerà a svolgere un ruolo chiave nel settore dell’automazione industriale, offrendo soluzioni innovative e sostenibili per le imprese di tutte le dimensioni e in una vasta gamma di settori. L’azienda è pronta ad affrontare le sfide del futuro, forte della sua esperienza, del suo team di talento e del supporto di un partner strategico come OEP.

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha detto: “Voglio esprimere la mia gratitudine ai dipendenti di Comau per aver fornito prodotti e servizi innovativi a tutti i suoi clienti. Sono fiducioso che Comau, attraverso la sua nuova proprietà, possegga la giusta leadership, la strategia e la disciplina operativa necessaria per creare valore sostenibile e a lungo termine per tutti i suoi stakeholder, in Italia e nel mondo”.