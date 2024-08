Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: 123RF auto elettrica bianca

Durante le lunghe giornate estive, con il sole cocente e le temperature che raggiungono picchi elevati, rimanere bloccati nel traffico può trasformarsi in una vera e propria prova di resistenza. Questo scenario è particolarmente sfidante per i conducenti, che devono trovare un equilibrio tra il comfort interno del veicolo e il consumo di carburante o di batteria.

Un recente studio dell’ADAC, l’automobile club tedesco, ha dimostrato che le auto elettriche, in particolare la Tesla Model Y, offrono un vantaggio significativo rispetto alle auto a combustione interna quando si tratta di affrontare queste situazioni.

Efficienza del climatizzatore: un vantaggio cruciale

Il test dell’ADAC è stato condotto in una nuova camera climatica capace di simulare temperature estreme, variando da -20 a +40 gradi Celsius. In questa configurazione, una giornata tipica estiva con una temperatura di 35 gradi è stata riprodotta artificialmente. La Tesla Model Y, con una batteria carica al 60%, è stata sottoposta a un test di otto ore in queste condizioni, con il climatizzatore impostato a 20 gradi.

Durante l’esperimento, il veicolo è stato esposto a lampade UV per simulare la radiazione solare, portando la temperatura sul cruscotto a 45 gradi. Nonostante ciò, all’interno dell’abitacolo, la temperatura è rimasta confortevolmente sotto i 25 gradi, sia all’altezza della testa che nel vano piedi. Il consumo del climatizzatore è stato di circa 1,5 kWh all’ora, per un totale di 12 kWh al termine delle otto ore. Questo consumo ha determinato una riduzione dell’autonomia di soli 8 km all’ora.

Questo risultato è notevolmente inferiore rispetto al consumo di un’auto a combustione interna, che richiede circa 1,5 litri di carburante all’ora per mantenere l’aria condizionata attiva in condizioni di ingorgo estivo. Convertendo questi dati, il consumo energetico delle auto termiche risulta molto più alto, rendendo le auto elettriche una scelta più efficiente e sostenibile per affrontare le code estive.

Alla luce di questi dati, gli automobilisti con veicoli elettrici possono affrontare con maggiore serenità gli ingorghi estivi, mantenendo l’aria condizionata accesa senza il timore di un consumo eccessivo della batteria. Tuttavia, è sempre importante adottare alcune precauzioni per assicurarsi di poter gestire eventuali imprevisti.

Preparazione del veicolo

Prima di intraprendere un viaggio durante l’estate, assicurati che la batteria del tuo veicolo elettrico sia completamente carica. Questo ti darà un margine di sicurezza maggiore in caso di lunghe code o ritardi imprevisti. Controlla anche lo stato del sistema di climatizzazione per garantire che sia efficiente e funzionante.

Porta sempre con te acqua e cibo a sufficienza per te e per i tuoi passeggeri. Le alte temperature possono disidratare rapidamente, e avere riserve d’acqua è essenziale per mantenere tutti idratati. Un piccolo kit di emergenza con cibo non deperibile, coperte e un power bank per caricare i dispositivi mobili può essere di grande aiuto in caso di necessità.

Pianificazione del percorso

Utilizza app di navigazione e servizi di monitoraggio del traffico per evitare le strade più congestionate. Pianificare il viaggio in orari meno affollati può ridurre significativamente il tempo trascorso in coda. Inoltre, informarsi su possibili aree di ricarica lungo il percorso può prevenire situazioni critiche di batteria scarica.

Il test dell’ADAC evidenzia un importante passo avanti nella percezione e nell’utilizzo delle auto elettriche, dimostrando che, anche in condizioni estreme, queste offrono vantaggi tangibili rispetto ai veicoli a combustione interna. La capacità di mantenere un ambiente confortevole con un consumo energetico ridotto non solo migliora l’esperienza di guida, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale riducendo le emissioni di CO2.