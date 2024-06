Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen La Volkswagen ID.7 è stata premiata da ADAC

La Volkswagen ID.7 è uno dei modelli di riferimento della gamma a zero emissioni di Volkswagen. Si tratta di un’auto grande e spaziosa, sviluppata con l’obiettivo di diventare l’auto elettrica ideale per le famiglie. Il lavoro svolto da Volkswagen è stato premiato, per la prim volta, a pieni voti dall’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club eV), l’automobile club tedesco. Si tratta di un riconoscimento davvero importante che certifica il successo del modello di punta della gamma ID.

Un premio storico

La Volkswagen ID.7 è la prima auto in assoluto (non solo tra le auto elettriche) ad ottenere un punteggio medio di 1,5 e una valutazione di “molto buono” a seguito del test indipendente realizzato dai tecnici dell’ADAC, l’automobile club più grande d’Europa. Le vetture che si sottopongono a questo test vengono messe alla prova con oltre 350 criteri di valutazione. La berlina della Casa tedesca è riuscita a ottenere ottimi risultati in tutte le categorie, raggiungendo una valutazione complessiva che si traduce in un vero e proprio premio storico per il modello.

Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione responsabile dello sviluppo tecnico del marchio Volkswagen: “Siamo molto orgogliosi e felici di questo fantastico risultato. Il controllo dei veicoli effettuato dall’ADAC è estremamente importante ed è tenuto in grande considerazione considerando lo status di organismo indipendente dell’organizzazione“. Il test ADAC ha evidenziato anche la grande efficienza del motore da 286 CV, che registra un consumo di 18,1 kWh per ogni 100 chilometri percorsi nel ciclo combinato dell’ADAC Ecotest.

A spiccare, tra le caratteristiche della ID.7, c’è anche lo spazio interno e l’abitabilità, elementi centrali per le famiglie. Il bagagliaio, che parte da 460 litri ma che può arrivare anche a 1.460 litri, abbattendo i sedili, è uno dei punti di forza del modello tedesco. Promossa anche la silenziosità dell’abitacolo, che garantisce la possibilità di viaggiare in tranquillità grazie a un elevato isolamento acustico, e il sistema di infotaiment, che può sfruttare l’intelligenza artificiale di ChatGPT per garantire all’utente una marcia in termini di funzionalità da utilizzare a bordo.

Quanto costa

La Volkswagen ID.7 è disponibile in Italia da poco e si prepara a diventare un vero riferimento del mercato. Gli automobilisti interessati all’auto elettrica per le famiglie di Volkswagen possono scegliere tra diverse varianti, abbinate al motore elettrico da 285 CV. Il modello, attualmente, è ordinabile a partire da 60.800 euro (al netto di offerte e sconti di vario tipo). Il prezzo in questione si riferisce alla versione con batteria da 77 kWh e allestimento Pro Per la versione con batteria da 86 kWh (e fino a 700 chilometri di autonomia), con allestimento Pro S, servono, invece, 63.200 euro.

Le due versioni sono disponibili anche con allestimento Edition Plus, con un costo extra di 1.950 euro. Ricordiamo che, di recente, Volkswagen ha svelato anche la Nuova Volkswagen ID.7 GTX, evoluzione sportiva della ID.7 che va ad arricchire la gamma, affiancandosi alla Volkswagen ID.7 Tourer. Per la Casa tedesca, la famiglia ID.7 ha ruolo fondamentale nel programma di elettrificazione e il riconoscimento ottenuto da ADAC non fa altro che confermare l’ottimo lavoro svolto in fase di sviluppo.