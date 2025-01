Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen ID.7 Pro S protagonista sul circuito di Nardò

L’industria delle quattro ruote sta cambiando pelle e in questo scenario in evoluzione, Volkswagen si distingue con la sua ID.7 Pro S, una berlina elettrica che promette di rivoluzionare il concetto di autonomia e efficienza. Un recente test condotto sul circuito di Nardò, in Puglia, ha dimostrato le straordinarie capacità di questo veicolo, aprendo nuovi orizzonti per il futuro della guida alla spina.

Un traguardo di efficienza da record

Durante il test, una Volkswagen ID.7 Pro S di serie, senza alcuna modifica tecnica, ha percorso 941 chilometri con una sola carica della sua batteria da 86 kWh netti. Questo risultato eccezionale supera di ben 234 chilometri, ovvero del 33%, l’autonomia massima WLTP del modello, che è di 707 chilometri. La ID.7 Pro S ha registrato un consumo medio di appena 9,2 kWh/100 km, un valore incredibilmente basso, paragonabile a un consumo di carburante di circa 1 litro ogni 100 km per un’auto diesel.

Aerodinamica e tecnologia avanzata

Alla base di questa straordinaria efficienza si trovano due elementi fondamentali: l’aerodinamica ottimizzata e il sistema di trasmissione all’avanguardia. La ID.7 Pro S vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di soli 0,234, un valore straordinario che minimizza la resistenza al vento e contribuisce a ridurre i consumi. Il motore elettrico APP550, integrato nell’asse posteriore, è un concentrato di potenza capace di erogare una coppia massima di 545 Nm. Questo sistema di trasmissione innovativo permette alla ID.7 Pro S di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,6 secondi, pur mantenendo consumi contenuti tra 16,6 e 14,0 kWh/100 km nel ciclo WLTP.

La ID.7 Pro S è dotata di un sistema di ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW, che consente di recuperare fino a 244 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. La ricarica completa dal 10% all’80% richiede circa 26 minuti, garantendo tempi di attesa minimi durante i viaggi più lunghi.

Volkswagen ID.7 Pro S, fra il trionfo di Nardò e lo spazio nel mercato

Il test di efficienza è stato condotto sul circuito ad anello di Nardò, in condizioni che simulano il traffico tipico delle grandi città. La velocità media mantenuta durante la prova è stata di 29 km/h, un valore in linea con le velocità medie registrate in città come Roma (20 km/h), Milano (22 km/h) e Napoli (28,7 km/h). In questo modo la formosa vettura tedesca potrebbe ritagliarsi uno spazio nel mercato, anche come mezzo di locomozione attento ai consumi.

La ID.7, nelle sue versioni berlina e station wagon (ID.7 Tourer), si sta affermando come un’opzione ideale per famiglie e per chi percorre lunghe distanze. L’ampio spazio interno, l’elevato comfort e l’autonomia straordinaria la rendono una scelta convincente per chi cerca un’auto elettrica senza compromessi. Il successo commerciale del modello è evidente: in Europa, le vendite della ID.7 stanno superando quelle della Passat, dimostrando che il mercato è pronto ad abbracciare la mobilità elettrica.

La Volkswagen ID.7 Pro S rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro della mobilità più sostenibile e accessibile. Le sue prestazioni eccezionali in termini di efficienza e autonomia dimostrano che la tecnologia elettrica è matura per affrontare le sfide della mobilità moderna, offrendo ai consumatori un’esperienza di guida gratificante e rispettosa dell’ambiente.