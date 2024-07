Mate Rimac sta per lanciare dei robotaxi rivoluzionari che, dal 2026, saranno attivi a Zagabria: si chiamano Verne, come il celebre scrittore padre della fantascienza

Se avete in programma un viaggio in Croazia da fare nel 2026, più precisamente a Zagabria, che sia per una vacanza o per lavoro, sappiate che potreste trovare per strade degli strani veicoli. E potrebbe anche capitarvi di salire su uno di esse, considerato che sono dei taxi. Anzi, dei robotaxi elettrici. Si chiamano Verne, hanno solamente due posti e al loro interno non troverete un tassista pronto a portarvi ovunque vogliate. Il nome scelto non è casuale ma è un omaggio al celebre scrittore di fantascienza Jules Verne (l’autore di romanzi come Ventimila leghe sotto il mare, Viaggio al centro della Terra e Il giro del mondo in 80 giorni). I Verne sono nati da un’idea Mate Rimac, l’imprenditore croato fondatore della Rimac Automobili che ha già rivoluzionato il mondo delle supercar con la sua Nevera elettrica e che ora vuole fare lo stesso con i veicoli destinati al trasporto pubblico.

Verne: i robotaxi a due posti

Ma come sono i Verne? Abbiamo detto che all’interno dei robotaxi non c’è nessun autista, ma non c’è neppure la possibilità che per qualche motivo possa esserci una persona che si metta alla guida: non è infatti presente neanche il volante o qualsiasi altro strumento che permetta di guidare il veicolo. L’auto si presenta un coupé molto sportiva, che contribuisce a renderla unica.

Viaggiando all’interno del Verne non è possibile guardare la strada che si trova di fronte: il parabrezza infatti non è trasparente ma è prendete uno schermo da addirittura 43 pollici (in pratica un televisione di grandi dimensioni) dove sono presenti le informazioni sul viaggio che si sta effettuando ma che offre anche intrattenimento.

Inoltre tra i sedili è presente uno schermo touchpad chiamato Median che permette di controllare le impostazioni dell’auto e, in caso di necessità, anche di interrompere la corsa o di avviarla (è l’unico intervento umano possibile sul viaggio). Tramite lo schermo Median è inoltre possibile avere informazioni tecniche sull’automobile, sulla potenza del motore, sulle dimensioni della batteria e sull’autonomia e altro ancora.

Come si può immaginare da quanto spiegato finora i Verne al loro interno sono molto spaziosi, ma allora perché sono progettati per trasportare solamente due passeggeri? La risposta è semplice: secondo una ricerca effettuata dalla Rimac Automobili, nove corse su dieci in taxi sono effettate da passeggeri che viaggiano o da soli o al massimo in coppia. In pratica i Verne dovrebbero essere in grado di soddisfare il bisogno di nove utilizzatori su dieci dei taxi.

Come funziona Verne e come usarlo

Per prenotare una corsa su Verne bisogna scaricare sul proprio smartphone l’apposita App. Sempre dall’App è inoltre possibile anche preimipostare alcune caratteristiche del veicolo come l’illuminazione interna, la temperatura interna e addirittura è possibile scegliere la fragranza con cui profumare l’abitacolo interno.

Dove saranno operativi i Verne

Abbiamo detto che dal 2026 i robotaxi Verne saranno presenti sulle strade di Zagabria ma in breve tempo sono destinati ad arrivare anche in altre città in Europa e nel resto del mondo. Oltre che in Croazia è infatti previsto il loro utilizzo anche in Germania, in Gran Bretagna e in alcuni stati del Medio Oriente.