Fonte: Ufficio stampa Rimac 2.100 CV e prestazioni da urlo sono il biglietto da visita della nuova Rimac Nevera R

Riscrivere il concetto di alte prestazioni e zero emissioni e ritagliarsi un ruolo di primissimo piano nel ristretto cerchio dei produttori di hypercar. Quanto descritto è ciò che sta compiendo la Rimac Automobili, la Casa croata fondata nel 2009 da Mate Rimac e specializzata nella produzione di vetture supersportive elettriche e nella realizzazione di sistemi di trasmissione e batterie. L’ultima arrivata, la Rimac Nevera R, vuole diventare il punto di riferimento in questo esclusivo segmento di mercato.

Prestazioni mozzafiato a zero emissioni

Se già la Nevera “standard” garantiva prestazioni da urlo, la versione R promette di piegare ulteriormente le leggi della fisica. La Casa croata, infatti, ha adottato sull’ultima creatura un sistema All-Wheel Torque Vectoring di nuova generazione abbinato a un sistema di batterie orientato alle prestazioni e – soprattutto – a 2.107 CV. L’esagerata potenza immediatamente disponibile, insieme ai dispositivi di controllo, consentono alla Rimac Nevera R di bruciare lo 0-300 Km/h in appena 8,66 secondi.

Un dato impressionante che sottolinea il grande lavoro svolto dai tecnici della Casa croata che hanno valutato le caratteristiche della già ottima Nevera e reingegnerizzato gli elementi per renderla la hypercar elettrica definitiva. Grande attenzione è stata posta all’aerodinamica della vettura il cui design si caratterizza per la presenza di superfici pulite e proporzioni che rasentano la perfezione con il solo alettone posteriore a sporcare parzialmente la linea.

Il frutto di tutto questo lavoro ha portato ad un incremento della deportanza del 15% e ad un miglioramento dell’efficienza aerodinamica del 10% grazie alla presenza non solo dell’alettone posteriore fisso già citato in precedenza, ma anche di un diffusore posteriore caratterizzato da un disegno nuovo. Grande attenzione è stata dedicata anche agli pneumatici Michelin Cup 2, calzati su cerchi da 20″ all’anteriore e da 21″ al posteriore, in grado di ridurre del 10% il sottosterzo e aumentare del 5% la tenuta laterale.

Un mix di tecnologia d’avanguardia

Ogni elemento presente sulla Rimac Nevera R è stato ripensato per garantire agilità e maneggevolezza e regalare sensazioni ancora più estreme a chi avrà la fortuna di sedersi al posto di guida. Particolare attenzione è stata riservata dai tecnici della Casa croata al sistema All-Wheel Torque Vectoring (R-AWTV) di nuova generazione. Questo è stato completamente rivisto e ricalibrato così da sfruttare al massimo il potenziale degli pneumatici Michelin Cup 2.

Analogamente il sistema di controllo della trazione è stato rivisto per ampliare le capacità dell’R-AWTV, garantendo la prevedibilità anche in caso di guida della Rimac Nevera R su fondi bagnati. La modalità di derapata è stata modificata per consentire all’elettronica di adattarsi ai nuovi pneumatici, mentre il sistema di sterzata è stato perfezionato per garantire una risposta più precisa e feedback più nitidi. Presenti, inoltre, dischi in carboceramica con uno strato di matrice siliconica per garantire migliori prestazioni.

Mate Rimac, CEO del Gruppo Rimac, ha dichiarato: “Quando abbiamo sviluppato la Nevera, una parte importante del brief era che doveva essere una Grand Tourer. Ci siamo assicurati che fosse spaziosa, confortevole e bilanciata tra emozione e accessibilità. Alla fine abbiamo raggiunto un equilibrio perfetto: un’auto da record ad alte prestazioni in grado di stabilire nuovi parametri al Nürburgring e di essere guidata comodamente per migliaia di chilometri“.

“È stato un momento fondamentale per le prestazioni automobilistiche; la prima hypercar completamente elettrica di serie al mondo, che ha guidato da sola una nuova generazione. Ma non smettiamo mai di adeguarci ai desideri dei clienti, e molti chiedevano un’auto che enfatizzasse davvero la capacità della Nevera di affrontare le curve, sfruttando tutta la tecnologia avanzata di cui è dotata. Abbiamo risposto con la Nevera R: tutto il DNA della Nevera da record, ma più leggera, più veloce e più mirata”.