Fonte: Rimac Auto L'edizione speciale della Rimac Nevera

Nel 2009, Mate Rimac ha fondato Rimac Automobili dopo che gli era stato detto di non costruire un’azienda automobilistica in Croazia, perché sarebbe stata un’esperienza impossibile. Nel 2011, ancora Mate Rimac ha stabilito una serie di record mondiali con la sua BMW completamente elettrica basata su una Serie 3 del 1984, dopo che gli era stato detto che stava costruendo soltanto una lavatrice. Poi, nel 2018, Rimac Automobili ha annunciato la prima hypercar 100% elettrica al mondo, con prestazioni che sembravano irraggiungibili. Appena tre anni dopo, quell’auto è diventata la Nevera e ha superato ogni singolo obiettivo, diventando l’hypercar da record per eccellenza. Oggi, per celebrare 15 anni di imprese funamboliche, è stata presentata una versione limitata della Rimac Nevera: la 15th Anniversary Edition.

Soltanto 9 esemplari

Verranno costruiti appena 9 esemplari su misura, con la prima vettura rifinita in una nuova tonalità rame. Questo colore è stato sviluppato appositamente per celebrare un momento di festa, ma anche per trasmettere energia. C’è anche una motivazione in più, che si nasconde dietro la sua applicazione come materiale più utilizzato nei cavi elettrici. Una nuova fibra di carbonio completamente a vista fornisce un contrasto di lucentezza sorprendente, sia per la consistenza che per il colore.

I 9 esemplari sono connessi tra loro da una serie di caratteristiche coerenti, tra cui l’esclusivo design dei cerchi in lega a due colori, il badge 15 Years Anniversary e il caratteristico motivo Rimac, che imita le connessioni di un circuito stampato, che scorre lungo tutta la vettura.

L’abitacolo della Rimac Nevera edizione speciale

Gli interni della 15 Years Anniversary Edition sono caratterizzati da interruttori anodizzati in rame e superfici verniciate dello stesso colore, per completare un legame con gli esterni. Il bracciolo è impreziosito dalla scritta “2009-2024”, che contraddistingue questa edizione speciale dagli altri modelli Nevera. L’abitacolo, inoltre, può essere rifinito in nero o in bianco, con i sedili in pelle color rame a contrasto e la scritta “15” impressa sui poggiatesta.

Il prezzo di 2.350.000 euro comprende tutti gli optional e un bagaglio su misura che si abbina agli interni. Il primo dei nove esemplari esclusivi debutterà al Goodwood Festival of Speed del 2024. Questa vettura da strada affronterà l’iconica cronoscalata, lo stesso percorso dove la Nevera Time Attack edition ha stabilito il record di auto di serie nel 2023 con l’impressionante tempo di 49,32 secondi.

L’orgoglio di Rimac

Mate Rimac, CEO del Gruppo Rimac, ha dichiarato: “Onestamente, quando ho iniziato ad armeggiare con la mia prima auto in un garage, non avrei nemmeno potuto sognare di essere dove siamo 15 anni dopo. Nei primi anni abbiamo pensato che l’azienda non ce l’avrebbe fatta, quindi il raggiungimento del traguardo dei 15 anni ci è sembrato degno di essere festeggiato. La Nevera 15° Anniversary Edition è l’auto che segna il nostro progresso, sottolineando quanta strada abbiamo fatto. Dal garage al mondo intero; dalla preoccupazione di mantenere le luci accese a una valutazione di 2 miliardi di euro; dalla BMW Serie 3 convertita all’auto di serie con l’accelerazione più veloce al mondo e dal produttore di hypercar al fornitore di tecnologia EV Tier 1 e ai pionieri dell’accumulo di energia. Il tutto in un Paese in cui tutto questo sarebbe sembrato fantascienza al momento della fondazione dell’azienda“.

Da quando è stato fondato, il marchio Rimac è passato dal sogno di un uomo a una produzione aziendale con oltre 2.200 dipendenti, che lavorano in quattro paesi europei. Oggi il Gruppo Rimac comprende Bugatti Rimac, l’azienda di hypercar più avanzata al mondo, Rimac Technology, fornitore Tier 1 delle case automobilistiche mondiali e Rimac Energy, un’innovativa azienda di stoccaggio di energia stazionaria.