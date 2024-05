La nuova nissan qashqai 2024

La Nissan Qashqai diventa maggiorenne e come regalo si rifà il look con un nuovo allestimento. Il crossover della casa automobilista giapponese, infatti, compie diciotto anni (era il 2006 quando è stato presentato per la prima volta) e arriva sul mercato in una versione. La nuova Nissan Qashqai 2024 presenta un design rinnovato, nuovi contenuti tecnologici: insomma vari elementi che lo rendono più moderno e dinamico per continuare a essere una delle auto di riferimento per gli automobilisti di tutto il mondo all’interno del proprio segmento di mercato. Andiamo ora a scoprire nel dettaglio la nuova Nissan Qashqai e a conoscerla in tutti i suoi dettagli.

Nuova Nissan Qashqai 2024: la versione N-Design

La grande novità del 2024 è rappresentata dalla versione N-Design. Ma quali sono le novità rispetto agli allestimenti che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente? La prima differenza che balza all’occhio è rappresentata dalla nuova griglia anteriore che dà un aspetto differente all’auto. Da segnalare poi i cerchi in lega aerodinamici che possono essere da 18”, da 19” o da 20” (a seconda dell’allestimento scelto) e i fari posteriori super LED potenziati.

Per quanto riguarda gli interni, invece, spicca lo schermo da 12,3″ TFT, posto dietro al volante, che consente di avere sempre sottocchio tutte le informazioni utili riguardo l’automobile (a partire dal livello della batteria e quello del carburante, oltre alla velocità a cui si sta viaggiando). E a proposito di schemi non manca quello con funzionalità come Assistente Google, Google Maps con Google Play che permettono di restare sempre connessi quando si è a bordo dell’auto.

Tra le nuove tecnologie presenti nella Nissan Qashqai 2024, una delle più interessanti da segnalare è l’Around View Monitor [AVM], che è molto di più di un semplice sistema di aiuto per gli automobilisti. Grazie a quattro telecamere perimetrali, il sistema l’Around View Monitor permette di riprodurre sullo schermo interno una vista dall’alto a 360° dell’auto, oltre che di selezionare singolarmente ben otto viste anteriori, due laterali e quelle dei quattro angoli: in questo modo parcheggiare o fare manovra sarà ancora più semplice.

Nissan Qashqai: gli allestimenti precedenti e i prezzi

La nuova Nissan Qashqai, nella versione uscita nel 2021, era disponibile in addirittura sei allestimenti differenti: Tekna, Tekna+, N-Connecta, Business, Acenta e Visia. Ogni allestimento presenta delle differenze e ha anche dei costi differenti.

L’allestimento più economico è il Visia, il cui prezzo di partenza è di 28.130 euro, lo step di prezzo successivo è rappresentato dalla Nissan Qashqai con allestimento Acenta, il cui prezzo di partenza è di 31.570 euro. Leggermente più caro invece l’allestimento Business: si parte infatti da 32.100 euro.

Scegliendo come allestimento quello N-Connecta si arriva invece a spendere un minimo di 34.530 euro. Se si opta invece per il Tekna il preso base di 36.430 euro. Come è quindi facile immaginare, il prezzo di listino più alto è quello della Nissan Qashqai 2024 con allestimento Tekna+: 41.130 euro. Facciamo ora un riepilogo di tutti i prezzi base per ogni allestimento:

Nissan Qashqai 2024 con allestimento Visia: 28.130 euro

Nissan Qashqai 2024 con allestimento Acenta: 31.570 euro

Nissan Qashqai 2024 con allestimento Business: 32.100 euro

Nissan Qashqai 2024 con allestimento N-Connecta: 34.530 euro

Nissan Qashqai 2024 con allestimento Tekna: 36.430 euro

Nissan Qashqai 2024 con allestimento Tekna+: 41.130 euro

Anche con la nuova versione del N-Design del 2024 la Nissan Qashqai sarà presente in vari allestimenti, gli stessi della versione precedente ma adattati alla nuova auto.

Nuova Nissan Qashqai 2024: i motori disponibili e i consumi stimati

La nuova Nissan Qashqai 2024 è disponibile in due motorizzazioni differenti: e-POWER o Mild Hybrid. Per quanto riguarda i consumi, nella versione e-POWER quelli dichiarati vanno dai 5,1 ai 5,3 litri ogni 100 chilometri, quelli della versione Mild Hybrid vanno invece dai 6,2 ai 7,1 litri ogni cento chilometri percorsi. Ci sono differenze anche per quanto riguarda le emissioni di nell’aria: da 117 a 120 grammi per ogni chilometro con la versione e-Power, dai 141 ai 160 grammi al chilometro con la versione Mild Hybrid.

La forbice dei consumi e delle emissioni è dovuta al fatto che questi due dati dipendono dall’allestimento scelto della nuova Nissan Qashqai 2024.

Cos’è il propulsore e-POWER?

Abbiamo detto nel paragrafo precedente che la nuova Nissan Qashqai è disponibile anche nella versione e-POWER. Ma che cos’è il propulsore e-POWER? Altro non è che il nuovo propulsore brevettato proprio da Nissan che è costituito da un motore elettrico che muove le ruote e da un motore termico che produce energia elettrica.

Questo propulsore ha anche un altro vantaggio che è molto apprezzato dagli automobilisti che lo hanno provato: le bassi emissioni acustiche e le vibrazioni ridotte. Due elementi che aumentano il piacere alla guida, garantiscono silenziosità e comfort.

Nissan Qashqai 2024: le dimensioni

Ma quanto è grande la Nissan Qashqai 2024? Certo la casa automobilistica giapponese non ha cambiato totalmente i connotati al suo celebre crossover che resta un’auto molto spaziosa in cui si può viaggiare molto comodamente. La lunghezza totale è di 4,425 metri, la larghezza (esclusi gli specchietti laterali) è di 1,848 metri mentre l’altezza è di 1,625 metri. Insomma, da questo punto di vista la Nissan Qashqai resta il crossover che conosciamo.

Lunghezza Nissan Qashqai 2024: 4,425 metri

Larghezza Nissan Qashqai 2024: 1,848 metri

Altezza Nissan Qashqai 2024: 1,625 metri

Passo Nissa Qashqai 2024: 2,665 metri

Nissan Qashqai 2024: ci sono tre nuovi colori disponibili

Un’altra novità della nuova Nissan Qashqai 2024 è rappresentata dalle tre nuove colorazioni della carrozzeria che sono state introdotte e che si aggiungo a quelle già esistenti nella precedente versione. I nuovi colori sono: Pearl White, Pearl Black e Deep Ocean, in pratica due nuove tonalità di bianco e di nero mentre il Deep Ocean è un colore che si può inserire tra il blu scuro e il verde acqua.

Gli altri colori disponibili sono il Solid Red, il Solid White, il Metallic Black, il Dark Metal Grey, il Newport Grey, l’Ink Blue, il White Pearl Brilliant, il Ceramic Grey, il Magnetic Blue, il Fuji Sunset Red e il Burgundy.

A proposito di colorazioni, da segnalare che il Pearl White, il Deep Ocean, il Fuji Red, il Magnetic Blue e il Ceramic Grey sono tutti disponibili anche nelle versioni bicolore con il tettuccio nero. È praticamente del tutto impossibile che non si riesca a trovare una Nissan Qashqai di uno dei propri colori preferiti.