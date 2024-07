Una ricerca americana ha svelato che gli automobilisti in possesso di auto elettriche o Plug-Ib Hybrid riscontrino molti più problemi rispetto a quelli in possesso di auto termiche

Fonte: 123RF Ragazzo attende che l'auto elettrica si ricarichi

È sempre più comune vedere in giro per le nostre città automobili ibride o elettriche, a discapito di quelle con il motore termico (che siano a benzina o diesel) che sono destinate pian piano a uscire di scena. D’altronde c’è un’attenzione sempre maggiori alle tematiche ambientali e all’emergenza data dal cambiamento climatico e questo sta portando le varie case automobilistiche a investire sempre di più in tecnologie a ridotto impatto ambientale e gli automobilisti a scegliere questo tipo di vetture. Attenzione però, sarebbe un errore pensare che le auto Plug-In hybrid ed elettriche siano, a oggi, migliori in tutto e per tutto a quelle con il motore termico: una ricerca americana ha infatti dimostrato che le prime presentino più problemi rispetto alle seconde.

Perché le auto elettriche e Plug-In Hybrid creano più problemi agli automobilisti

Nella ricerca effettuate da J. D. Power, Initial Quality Study 2024, è stato osservato come gli automobilisti in possesso di un’auto a motore termico abbiano riscontrato problemi al proprio veicoli con una frequenza di 180 ogni 100 vetture. Il numero di problemi ogni 100 veicoli aumenta invece a 266 per gli automobilisti in possesso di vetture elettriche o Plug-In Hybrid.

Verrebbe da pensare che il motivo per cui un’automobile elettrica o Plug-In Hybrid crei numerosi grattacapi in più agli automobilisti sia legato al propulsore elettrico. Invece no. In realtà a creare problemi sono le nuove tecnologie a cui gli automobilisti non sono ancora abituati e che si può dire che siano ancora in fase di rodaggio. In particolare sono le funzioni “Infotainment” e le “Funzioni, controlli e display” a creare problemi agli automobilisti.

“Non sorprende che l’introduzione di nuove tecnologie abbia messo in difficoltà i costruttori nel mantenere la qualità dei veicoli. Tuttavia, l’industria può trarre conforto dal fatto che alcune aree attenzionate, come il riconoscimento vocale e le telecamere di parcheggio, sono considerate meno problematiche oggi rispetto a un anno fa”, ha spiegato Frank Hanley, il senior director di auto benchmarking di J.D. Power.

Auto elettriche e Plug-In Hybrid: problemi superabili con il tempo

Fortunatamente i problemi che vengono riscontrati in grande misure nelle vetture a ridotto impatto ambientali non sono irrisolvibili e spesso non richiedono neanche l’intervento di meccanici ma, come abbiamo potuto vedere, si tratta di problematiche quasi naturali in questa fase di transizione in cui gli automobilisti devono conosce e imparare a usare le nuove tecnologie che hanno a disposizione quando si trovano alla guida del proprio veicoli.

La ricerca spiega infatti che: “Dalle funzioni apparentemente semplici come i tergicristalli e lo specchietto retrovisore al funzionamento più intricato di un’applicazione per smartphone: sono queste le principali problematiche nei veicolo elettrici. L’incidenza del PP100 in questa categoria è superiore di oltre il 30% nei veicoli elettrici rispetto a quelli a benzina. Ciò è aggravato dal recente passaggio di Tesla ai pulsanti al volante per le funzioni di clacson e indicatori di direzione, un cambiamento non ben accolto dai proprietari”.

Insomma, semplici problematiche in una fase ancora iniziale di passaggio a un tipo di automobili differenti che con il tempo saranno destinate a sparire.