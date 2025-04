17enne accoltellato nella via dei pub a Francofonte, morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi: fermato un 21enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato sabato sera a Francofonte, in provincia di Siracusa. L’aggressione è avvenuta durante una lite in via Nastro Azzurro, frequentata per la movida. Per la tragedia è stato fermato un 21enne, ma restano da chiarire i motivi dell’omicidio.

Omicidio a Francofonte

Francofonte, piccolo centro del Siracusano, è stato scosso da una tragedia avvenuta nella tarda serata di sabato. Un ragazzo di appena 17 anni ha perso la vita dopo essere stato accoltellato in via Nastro Azzurro, zona della movida nota come la “via dei pub”.

Il giovane si trovava lì, secondo quanto trapelato, in compagnia di amici quando si sarebbe verificata una lite con un altro giovane, poco più grande di lui. La vittima è stata colpita da almeno un fendente, probabilmente al termine di un alterco verbale degenerato.

Subito dopo l’aggressione, il 17enne si è accasciato al suolo in una pozza di sangue. I primi soccorsi sono arrivati rapidamente, ma le condizioni del ragazzo erano già gravissime e nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo.

Il movente e la lite

Le circostanze che hanno portato all’accoltellamento sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, alla base dell’aggressione potrebbe esserci stato un abuso di alcol, ma si tratta solo di una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Il movente preciso, così come la dinamica dettagliata della lite, non sono stati ancora resi noti. L’autopsia sul corpo della vittima potrebbe aiutare a chiarire l’entità delle ferite e i tempi dell’intervento medico.

Le indagini: un fermo

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno fermato un ragazzo di 21 anni, attualmente ritenuto il principale indiziato. La sua posizione è al vaglio della Procura di Siracusa.

Secondo quanto riportato, a incastrarlo sarebbero state alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Le indagini sono tuttora in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi dettagli sull’identità dei due giovani e sui motivi che hanno portato al tragico epilogo.