Accoltellato ad Abbiategrasso alle porte di Milano, 21enne egiziano morto dopo l'aggressione in strada

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un 21enne è morto dopo essere stato accoltellato in strada ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. La vittima è un ragazzo egiziano, che era stato ricoverato all’ospedale di Legnano in condizioni critiche ed era stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Il 21enne trovato in strada ad Abbiategrasso

Secondo le prime informazioni il 21enne è stato soccorso intorno alle 2 di notte in via Fusè, ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, da un residente che stava rincasando.

Si tratta di una stradina, che passa in un’area verde, vicino a un complesso di case popolari dove vivono molte famiglie di nordafricani.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Abbiategrasso, alle porte di Milano, dove è avvenuta l’aggressione mortale

L’area è nota per problematiche sociali e microcriminalità. Il ragazzo presentava ferite penetranti da armabianca al torace e al braccio sinistro.

La corsa in ospedale e l’intervento d’urgenza

Il giovane egiziano è stato immediatamente trasportato d’urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

È andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato e poi sottoposto a un delicato intervento chirurgico che purtroppo non è bastato per salvargli la vita.

Le indagini dei carabinieri

Le indagini dei carabinieri proseguono alla ricerca di testimoni e di eventuali immagini registrate da telecamere nella zona.

Un uomo di 56 anni, poco dopo l’aggressione, si è presentato ai soccorritori dicendo di essere stato picchiato da più persone che volevano rapinarlo e portargli via la vettura.