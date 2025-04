Alessandro Borghese ha un figlio 19enne che mantiene ma che non ha mai conosciuto: "L'ho visto su Internet"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessandro Borghese, lo chef protagonista di molti show televisivi, ha un figlio di 19 anni che non ha mai conosciuto. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista, rivelando di aver visto il ragazzo solo su Internet. Borghese ha anche spiegato di aver riconosciuto il figlio e di essere un suo “puntuale sostenitore”.

La rivelazione di Alessandro Borghese sul figlio

Alessandro Borghese, in occasione di un’intervista concessa a Il Giorno, ha parlato anche del figlio di 19 anni che non ha mai conosciuto: “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo”.

Lo chef ha poi ammesso di aver visto il ragazzo “su Internet”. Sul motivo per cui nessuno dei due ha fatto la prima mossa per incontrarsi, Borghese ha spiegato: “Ci sono dinamiche un po’ particolari in cui non posso entrare”.

Le altre due figlie di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese ha anche due figlie, Arizona, nata nel 2012 e Alexandra nel 2016, avute dalla moglie Wilma Oliverio.

“Sono gelosissimo delle mie figlie”, ha confidato lo chef nel corso dell’intervista.

Chi è Wilma Oliverio, la moglie di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese ha parlato anche della moglie Wilma, conosciuta per lavoro nel 2008: “Ero a Milano per un’intervista. Chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma, un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al ‘Tg rosa’, a ‘Ok, il prezzo è giusto'”.

Lo chef ha poi aggiunto: “Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata”.

Wilma Oliverio è nata a Telese Terme, in provincia di Benevento, ma è cresciuta in Calabria, a Praia a Mare. Ha un po’ di sangue croato da parte di mamma e spagnolo da parte di papà. Ha frequentato il liceo scientifico a Maratea e poi ha studiato Scienze Politiche a Milano.

I nonni gestivano un hotel con ristorante a Telese, mentre il papà guidava la Arco di Cosenza, un’agenzia di rappresentanza commerciale nel settore food. Lei, prima di approdare nel mondo del food, si è fatta notare nella moda e si è affermata in tv.

Wilma Oliverio è l’AD di AB Normal – Eatertainment Company, azienda che si occupa di food consulting & advertising fondata assieme al marito Alessandro Borghese.