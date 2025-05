Allerta meteo arancione in Toscana e scuole chiuse in vari comuni: previsti temporali intensi, le disposizioni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

In Toscana è atteso un nuovo peggioramento del tempo, con un’allerta meteo arancione diramata per lunedì 5 maggio che prevede anche scuole chiuse in diversi comuni. Dalle 8 fino alla mezzanotte si prevedono forti temporali e rischio idrogeologico, con le zone più colpite dal maltempo nel nord-ovest, coinvolgendo le province di Arezzo, Siena e Firenze.

Torna l’allerta meteo in Toscana

A partire dalla serata di domenica 4 maggio, un’allerta meteo interesserà l’area nord-occidentale della Toscana per il rischio di temporali forti e dissesti idrogeologici.

Contestualmente, su tutto il territorio regionale è atteso un peggioramento delle condizioni del tempo, con un aumento dell’instabilità e precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali.

Le zone più colpite

Le aree centro-settentrionali interne saranno tra le più esposte, con fenomeni che potranno essere localmente persistenti, soprattutto tra le province di Firenze, Siena e Arezzo.

Su queste zone si stimano cumulate massime tra i 100 e i 150 mm, o anche superiori nelle zone montuose del nord-ovest; altrove, valori compresi tra 40 e 60 mm, con picchi orari di 30-50 mm.

Per lunedì 5 maggio, dalle ore 8 fino alle 24, è stata diramata un’allerta arancione su larga parte della regione per rischio idrogeologico e temporali intensi.

Parchi e giardini chiusi

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha invitato alla massima prudenza, assicurando che il sistema di Protezione Civile regionale è già pronto ad affrontare eventuali emergenze.

A causa dell’allerta arancione per il maltempo attesa per lunedì 5 maggio, a Firenze è stata firmata un’ordinanza comunale che stabilisce la chiusura, dalle ore 8 alle 24, di tutti i parchi e giardini con accesso regolamentato. Ai cittadini viene inoltre raccomandato di evitare le aree verdi accessibili liberamente.

Scuole chiuse, ecco dove

Nel medesimo provvedimento, è imposto ai concessionari di attività economiche situate all’interno di giardini e spazi verdi pubblici di garantire condizioni di sicurezza nei propri spazi.

Sono inoltre vietati mercatini, spettacoli, attrazioni mobili e qualsiasi altra attività all’aperto. Sempre a Firenze, per ragioni precauzionali, viene sospesa la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.

Nel frattempo, in seguito all’allerta meteo, è stata disposto che le scuole saranno chiuse in diversi comuni della Toscana, in particolare a Carrara e nei centri della Lunigiana come Aulla, Pontremoli, Bagnone, Fivizzano, Fosdinovo e Licciana Nardi.