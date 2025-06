Anticiclone subtropicale sull'Italia, caldo e afa fino al weekend con temperature fino a 38 gradi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’intero Paese è interessato dall’arrivo dell’anticiclone subtropicale, che comporterà bel tempo e alte temperature in tutta Italia. Il caldo, già arrivato al Sud, si estende in tutta la Nazione nel corso della settimana e, nel fine settimana, il termostato arriverà a segnare fino a 38 gradi in alcune regioni.

Arriva l’anticiclone subtropicale

Il caldo intenso arriva sull’Italia in anticipo sulle medie di stagione, inizia questa settimana e si protrarrà fino alla metà di giugno.

A causare il picco di afa, e di bel tempo, è l’anticiclone subtropicale arrivato sul nostro Paese.

Fonte foto: ANSA Temperature fino a 40° nel fine settimana

La colonnina si attesta sui 37 gradi e oltre dall’inizio della seconda settimana di giugno, e così resterà fino alla metà del mese.

L’anticiclone con il suo caldo africano interesserà tutte le Regioni, da Nord e Sud, ma ci saranno alcune città che suderanno più di altre.

Temperature fino a 38 gradi

Nella giornata di martedì 10 giugno, al Nord e sul versane adriatico la temperatura si manterrà di 30°. Sarà di 4 o 5° in più nella costa ionica meridionale.

Mercoledì i 34/35° del Sud Italia arriveranno ad estendersi anche nelle regioni settentrionali, con picchi di 33°.

Ulteriori aumenti delle temperature sono previsti nella giornata di giovedì, con picchi fino a 37°.

Si sfioreranno i 39° venerdì 13 giugno, con temperature in aumento nell’intero Paese e zero termico oscillante intorno a 4200/4400m.

Le temperature maggiori arriveranno nel fine settimane, con caldo intenso e afa su tutta Italia e picchi locali fino a 40°.

Dove farà più caldo in Italia

Le prime regioni a percepire l’anticiclone saranno quelle del centro Sud.

Un’intera settimana di afa spetta dunque a Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria.

Nei giorni seguenti il caldo, con picchi di 33/34°, interesserà anche le grandi città: Milano, Bologna e Roma.

Le temperature più elevate del Paese si raggiungeranno nelle zone interne della Sardegna dove, nel weekend, la colonnina segnerà 40°.

L’intensa situazione metereologica richiede particolare attenzione alla salute, specie per anziani e bambini. Si consiglia un consumo adeguato di liquidi e di evitare di uscire nelle ore più calde.

Attenzione anche al possibile pericolo di incendi, che già nelle scorse ore hanno colpito la Calabria e la Sicilia.