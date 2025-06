Auto incendiata e spari a Corigliano Rossano, due arresti per tentato omicidio

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate a Corigliano Rossano (Cosenza) con l’accusa di tentato omicidio aggravato. L’operazione, condotta dalle Forze dell’Ordine, ha seguito una serie di eventi violenti culminati in un’aggressione armata lungo il viale Mediterraneo. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e dalla Procura per i Minorenni di Catanzaro.

Un’indagine complessa e tempestiva

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta è stata avviata in risposta a una serie di eventi che hanno sconvolto la tranquillità di Corigliano Rossano. Gli investigatori, tra cui i Carabinieri del Reparto Territoriale e i Poliziotti del Commissariato locale, hanno lavorato congiuntamente per far luce su una sequenza di accadimenti che ha messo in pericolo la pacifica convivenza della comunità.

Una serie di eventi violenti

La catena di eventi è iniziata con una violenta contesa tra gruppi opposti, seguita dall’incendio dell’auto di un addetto alla sicurezza di un noto locale notturno. L’episodio più grave è stato un’aggressione armata lungo il viale Mediterraneo, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco che hanno colpito un’auto, senza ferire nessuno dei presenti per pura fortuna.

La risposta delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’Ordine hanno avviato immediatamente le indagini, lavorando senza sosta per identificare i responsabili. L’azione repressiva è stata condotta sotto il coordinamento dei Magistrati, con un’approfondita ricostruzione dei fatti che ha portato all’arresto dei due sospettati. Le loro responsabilità saranno ora valutate dall’Autorità Giudiziaria nei successivi passaggi processuali.

Un segnale di sicurezza per la comunità

L’arresto dei due indagati rappresenta una risposta immediata e decisa delle autorità a un episodio che aveva gettato nello sconforto l’intera comunità di Corigliano Rossano. Le due persone arrestate rimarranno a disposizione dei Magistrati nei rispettivi luoghi di detenzione, mentre la comunità attende ulteriori sviluppi giudiziari.

Fonte foto: IPA