Baby gang di Napoli picchia donna in coda al market, 59enne in prognosi riservata: il motivo dell'aggressione

A Napoli, nel quartiere Fuorigrotta, una donna di 59 anni è stata aggredita in un supermercato da una baby gang di sei minorenni. Il motivo? Aveva rimproverato il gruppo per aver tentato di saltare la fila. La vittima è ricoverata in prognosi riservata con un trauma cranico. E ora in città è allarme rosso: le bande di giovanissimi sono sempre di più.

Aggressione a Napoli in un supermercato

Sabato 14 giugno, al civico 153 di via Leopardi, una donna napoletana di 59 anni è stata brutalmente aggredita all’interno di un supermercato da un gruppo di sei giovanissimi, tra cui due ragazze.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’aggressione è iniziata con uno spintone, poi sono partiti dei calci alla schiena che hanno causato una violenta caduta al suolo.

L’aggressione è avvenuta in un supermercato di via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta

La donna ha battuto la testa, riportando un trauma cranico, ed è stata trasferita d’urgenza prima al San Paolo, poi al San Giovanni Bosco, dove si trova in prognosi riservata.

Come riporta La Repubblica, le sue condizioni sono serie ma stabili. Il gesto brutale è partito dopo un semplice rimprovero per aver cercato di saltare la fila: un motivo banale, che ha scatenato una reazione sproporzionata e violenta.

La baby gang di minorenni presa mentre mangiava dolci

La baby gang, composta da quattro ragazzi e due ragazze tra i 12 e i 16 anni, è stata individuata poco dopo dai carabinieri di Napoli Bagnoli in una pasticceria di Fuorigrotta. I sei, tutti residenti nel quartiere Pianura, si erano rifugiati nel locale dopo l’aggressione, comportandosi come se nulla fosse.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e quelle presenti lungo le strade del quartiere, incrociate con alcune testimonianze e contenuti social, hanno permesso ai militari di risalire rapidamente alla loro identità.

I ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali aggravate, e le loro posizioni sono ora al vaglio della Procura per i minorenni.

A Napoli è allarme baby gang

L’aggressione ha riacceso l’attenzione sul fenomeno delle baby gang a Napoli, soprattutto nei quartieri periferici come Fuorigrotta e Pianura, già noti per episodi simili. Il prefetto Michele di Bari ha espresso “ferma condanna per l’esecrabile gesto” e ha promesso una maggiore vigilanza sul territorio.

I genitori dei minori sono stati convocati in caserma e hanno assistito agli atti dell’indagine. Gli inquirenti stanno verificando eventuali precedenti a carico dei sei ragazzi e valutando il contesto familiare e scolastico in cui è maturata l’aggressione.