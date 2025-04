Biglietti Lady Gaga, ore di coda per la prevendita dei concerti di Milano: prezzi fino a 738 euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Doppio concerto per Lady Gaga a Milano: le due date italiane del tour di Stefani Joanne Angelina Germanotta sono fissate per il 19 e 20 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Assago. E con l’apertura della prevendita riservata agli utenti Mastercard in data 31 marzo è già caccia ai biglietti. La lista d’attesa è lunghissima e i prezzi raggiungono i 738 euro.

Prevendita per il concerto di Lady Gaga a Milano

I biglietti per il concerto di Lady Gaga ad Assago sono in prevendita sul sito music.priceless.com dalle 11:30 di lunedì 31 marzo alle 22:00 di mercoledì 2 aprile.

Nel pomeriggio di lunedì 31, si conta una “fila” a cinque cifre. La vendita dei biglietti, per tutti gli utenti (Mastercard e non) avverrà a partire da giovedì 3 aprile sul sito di Live Nation Italia e Ticket One.

Ogni fan può acquistare fino a 8 biglietti con prezzi che vanno dai 67,20 euro per i posti più lontani dal palco fino ai 738,30 euro, inclusi i costi di commissione.

Escluse, invece, eventuali spese di spedizione e i Vip package, comprendenti fra le altre cose i biglietti premium, l’accesso alla lounge Vip prima dello spettacolo e merchandising in edizione limitata.

Il commento di Lady Gaga

Così lo scorso 26 marzo Lady Gaga ha annunciato sui social il suo The Mayhem Ball Tour: “Non avevo intenzione di fare un tour quest’anno dopo i miei spettacoli a Singapore ma l’incredibile risposta al nuovo album mi ha ispirato a continuare le cose”.

“Questo spettacolo è progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come la immagino. Il tour di ballo Mayhem sta ufficialmente arrivando. A presto, mostri”, ha aggiunto.

Il tour di Lady Gaga

Lady Gaga sarà in Italia nell’ambito del The Mayhem Ball Tour, la sua ottava fatica avanti e indietro fra Nord America ed Europa. Ecco tutte le tappe:

Las Vegas, T-Mobile Arena, 16 e 18 luglio;

Seattle, Climate Pledge Arena, 6 e 7 agosto;

New York, Madison Square Garden, 22-23-26 agosto;

Miami, Kaseya Center, 31 agosto e 1 settembre;

Toronto, Scotiabank Arena, 10 e 11 settembre;

Chicago, United Center, 15 e 17 settembre;

Londra, The O2 Arena, 29-30 settembre e 2 ottobre;

Manchester, Co-Op Live, 7 ottobre;

Stoccolma, Avicii Arena, 12 e 13 ottobre;

Milano, Unipol Forum di Assago, 19 e 20 ottobre ;

; Barcellona, Palau Sant Jordi, 28 e 29 ottobre;

Berlino, Uber Arena, 4 e 5 novembre;

Amsterdam, Ziggo Dome, 9 novembre;

Anversa, Sportpaleis, 11 novembre;

Lione, LDLC Arena, 13 e 14 novembre;

Parigi, Palasport di Bercy, 17-18-20 novembre.