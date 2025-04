Bimbo di 6 anni cade in un pozzo a Castelvetrano vicino Trapani, volo di 5 metri: soccorsi evitano il peggio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Attimi di grande tensione a Castelvetrano, nel Trapanese, dove un bambino di sei anni è caduto in un pozzo profondo cinque metri. È successo nell’edificio dove vive la nonna del piccolo. I vigili del fuoco si sono calati nella cisterna e lo hanno tratto in salvo. Il bimbo, fortunatamente, è cosciente e sta bene.

È accaduto a Castelvetrano, in provincia di Trapani, nella zona centrale di via Garibaldi. Un bambino di sei anni e mezzo è precipitato all’interno di una cisterna vuota profonda circa cinque metri, collocata nell’edificio in cui risiede sua nonna.

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe spostato una copertura precaria del pozzo e sarebbe scivolato all’interno. Non è ancora noto se il pozzo fosse visibile o adeguatamente protetto: su questo dettaglio potrebbero fare luce eventuali verifiche nei prossimi giorni.

I soccorsi

Subito dopo la caduta, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che si sono calati nella cisterna e hanno riportato il bambino in superficie.

Sul posto è giunto anche il personale del 118 che ha constatato le buone condizioni generali del piccolo. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il bambino era cosciente e non presentava ferite evidenti.

Tuttavia, per precauzione, è stato sottoposto ad accertamenti medici. Ancora non si conoscono le eventuali responsabilità per la mancata messa in sicurezza della cisterna.

Il caso Alfredino Rampi e i rischi

Questo incidente ha riportato alla memoria il drammatico caso di Alfredino Rampi, il bambino caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981.

In quel caso, nonostante il grande dispiegamento di soccorsi, il piccolo non riuscì a essere salvato. L’episodio di Castelvetrano, fortunatamente concluso con un lieto fine, ricorda quanto siano fondamentali la prevenzione e la messa in sicurezza di cisterne e pozzi, anche in contesti privati.

Un errore strutturale o una distrazione può trasformarsi in tragedia in pochi istanti.