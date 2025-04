Reggio Calabria, turista derubata in spiaggia: la Polizia recupera la borsa in meno di mezz'ora

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una turista tedesca è stata derubata della sua borsa mentre si trovava in spiaggia a Reggio Calabria. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di recuperare la borsa in meno di 30 minuti, con tutti i documenti al suo interno.

Il furto e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, nell’area ludica del lungomare di Reggio Calabria. La giovane turista, mentre faceva il bagno, è stata vittima di un furto: la sua borsa, lasciata sulla battigia, è stata sottratta. Preoccupata per la perdita del passaporto, fondamentale per il volo serale, la ragazza ha immediatamente segnalato l’accaduto in Questura.

Recupero della borsa e ringraziamenti

Grazie a un intervento rapido e coordinato, gli agenti delle Volanti sono riusciti a recuperare la borsa in un altro quartiere cittadino, con tutti i documenti intatti. La turista, sollevata, ha espresso parole di ammirazione e ringraziamento verso la Polizia Italiana per l’efficienza dimostrata.

Prevenzione e sicurezza

L’intervento si inserisce in un quadro di attività di prevenzione e repressione dei reati che la Polizia di Stato sta portando avanti con particolare attenzione per assicurare un soggiorno sereno a tutti coloro che scelgono Reggio Calabria come meta di vacanza.

