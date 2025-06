Cadaveri a Villa Pamphili a Roma, mistero sulle morti della neonata e della donna: l'ipotesi sull'unico killer

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Quello di Villa Pamphili, a Roma, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di una notta e una neonata di circa sei mesi, sembra essere un duplice omicidio. Le Forze dell’Ordine non escludono alcuna ipotesi, ma le due morti potrebbero essere collegate. Si attendono gli esami del DNA per stabilire se la donna e la bambina fossero madre e figlia e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza di zona.

Villa Pamphili di Roma, ritrovati i cadaveri di una donna e di una neonata

È mistero sulle morti della neonata di circa sei mesi e della donna ritrovate a Villa Pamphili, a Roma, nel pomeriggio del 7 giugno.

In entrambi i casi, non sono ancora note le cause della morte: il cadavere della donna, però, appariva già in stato di decomposizione, a differenza di quello della neonata.

Fonte foto: ANSA

Un momento del sopralluogo degli inquirenti in Villa Pamphili nel luogo del ritrovamento dei cadaveri

L’intervento delle Forze dell’Ordine è scattato grazie alle segnalazioni di alcuni passanti, che hanno ritrovato il corpo della bambina.

Le indagini: si ipotizza un unico killer

Le Forze dell’Ordine sono attualmente al lavoro per scoprire chi ha ucciso la donna e la neonata ritrovate a Villa Pamphili e, soprattutto, per stabilire se le due morti siano o meno collegate.

Il sostituto procuratore ha parlato di “una situazione complicata”, anche se, sull’ipotesi che possa trattarsi in entrambi i casi di omicidio, sembra non ci siano dubbi.

E non solo per il fatto che i due cadaveri sono stati ritrovati a pochissima distanza. C’è infatti un ulteriore dettaglio: la neonata presenterebbe segni compatibili con traumi, di cui non è stata ancora individuata la natura.

Si ipotizza, al momento, un duplice omicidio commesso da un unico killer. Tuttavia, l’ipotesi che possa trattarsi di due omicidi avvenuti separatamente non è stata ancora esclusa.

Si attendono i test del DNA

Per capire cos’è successo ai due cadaveri ritrovati a Villa Pamphili sarà necessario attendere gli esami del DNA.

I test permetteranno di stabilire se, tra la donna e la neonata, ci siano o meno legami di parentela.

Verranno inoltre analizzate le telecamere di videosorveglianza di zona. Gli investigatori sperano così di riuscire a individuare l’autore o gli autori di quello che sembra essere un duplice omicidio.