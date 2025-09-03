ChatGPT down e problemi a OpenAI, intelligenza artificiale non funziona in Italia: segnalazioni, cosa succede

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Mattinata di disagi per gli utenti di ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI. Da mercoledì 3 settembre, intorno alle 9 ora italiana, numerose segnalazioni hanno evidenziato un malfunzionamento del servizio, che risulta in down, inaccessibile o incapace di fornire risposte. Il problema non riguarda soltanto l’Italia, ma si registra anche in altri Paesi.

ChatGPT in down

Secondo i dati del portale Downdetector, sito che monitora anomalie online, oltre 1.200 segnalazioni sono arrivate in poche ore. In Italia i disservizi si sono concentrati soprattutto nelle grandi città, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, ma i problemi sono stati segnalati anche nel resto d’Europa e in altri continenti.

Molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti a ChatGPT, che sembra essere andato in down

Molti utenti riferiscono che il sito è accessibile, ma non restituisce alcuna risposta ai prompt inseriti, lasciando lo spazio vuoto senza dare alcun segno di interazione.

La conferma di OpenAI

OpenAI ha riconosciuto il problema pubblicando un aggiornamento sul portale ufficiale status.openai.com: “ChatGPT non mostra risposte. Stiamo indagando sul problema per i servizi elencati”.

Al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause né indicazioni sui tempi di risoluzione. Non è la prima volta che ChatGPT subisce un down di questo tipo.

Già a gennaio e a giugno si erano verificati episodi analoghi, risolti nell’arco di poche ore. Al momento, le ipotesi sulle cause spaziano da un malfunzionamento temporaneo dei server a possibili attacchi informatici, ma nulla è stato confermato.

OpenAI e il peso dell’AI

OpenAI è oggi una delle aziende più influenti nel settore dell’intelligenza artificiale, con servizi che spaziano da ChatGPT a DALL·E, Sora e strumenti di analisi dati.

Proprio per questo, l’affidabilità e la continuità del servizio sono elementi cruciali per mantenere la fiducia degli utenti, sempre più dipendenti dall’intelligenza artificiale per attività lavorative, scolastiche e personali.

La società, valutata 340 miliardi di dollari, ha raccolto investimenti record e milioni di utenti in tutto il mondo, ed è oggi considerata uno degli attori principali nello sviluppo di tecnologie generative.