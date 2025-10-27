Iliad down in tutta Italia, problemi a rete telefonica e internet: migliaia di segnalazioni su Downdetector

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Migliaia di persone in tutta Italia senza internet e rete telefonica a causa dei problemi a Iliad. L’operatore francese è andato in down nella giornata di lunedì 27 ottobre lasciando i clienti senza la possibilità di effettuare chiamate o accedere alla connessione dati. Al momento la compagnia non ha diffuso comunicati per chiarire la natura dei malfunzionamenti o le tempistiche per il ripristino dei servizi.

Le segnalazioni

Sul sito Downdetector, portale che raccoglie gli avvisi degli utenti e dà informazioni in tempo reale sui problemi a siti, social e dei servizi telefonici, sono state migliaia le segnalazioni di malfunzionamenti inviati dai clienti.

Il picco è stato raggiunto tra le 13 e le 14 di lunedì 27 ottobre, quando in oltre 11mila hanno dato riscontro sui malfunzionamenti alla rete telefonica e dati.

Iliad down

Secondo quanto emerge dalle segnalazioni, i disservizi riguarderebbero principalmente la connessione a Internet, nel 70% dei casi riportate alla rete dati su smartphone, ma non mancano le lamentele di malfunzionamenti anche sulla connessione Internet fissa, ovvero quella di casa con fibra o Adsl, per il 13% del totale.

